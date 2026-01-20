Γαλλία: Ο Λεκορνί θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να την έγκριση του Κοινοβουλίου

Καθώς ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν σταματά να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αποφάσισε να αθετήσει τη δέσμευσή του και να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να τον υποβάλει προς ψήφιση στο κοινοβούλιο, κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/1), ο Λεκορνί επικαλείται αυτό το ειδικό συνταγματικό δικαίωμα, προκειμένου να περάσει το μέρος του προϋπολογισμού που αφορά τα κρατικά έσοδα, καθώς το νομοσχέδιο παρέμενε μπλοκαρισμένο, μετά από τρεις μήνες συζητήσεων.

Σε απάντηση για την απόφαση αυτή, η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) αναμένεται ότι θα υποβάλουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης.

Ωστόσο, οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν αναμένεται να στηρίξουν την πρόταση, επομένως η κυβέρνηση Λεκορνί θα έχει επαρκή πολιτική στήριξη για να προσχωρήσει.

Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού θα σταλεί κατόπιν στη Γερουσία και μετά θα επιστρέψει στην Εθνοσυνέλευση.

Εν τω μεταξύ, να σημειωθεί ότι ο Λεκορνί θα χρειαστεί να περάσει μέσω του άρθρου 49.3 και το τμήμα των δαπανών, πριν από την τελική έγκριση του νομοσχεδίου στο σύνολό του.

Σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο, η κυβέρνηση αναμένει πως ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί οριστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.