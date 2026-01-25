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Μπλακ άουτ στο Νούουκ: Χωρίς ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας
Ειδήσεις
11:18 - 25 Ιαν 2026

Μπλακ άουτ στο Νούουκ: Χωρίς ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νούουκ, έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, καθώς η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit ανακοίνωσε διακοπή ρεύματος που επηρεάζει ολόκληρη την πόλη.

Η αιτία του μπλακ άουτ αποδίδεται σε ένα «ατύχημα», χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ συνεργεία βρίσκονται επί τόπου για την επίλυση του προβλήματος.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, επισκέφθηκε τη Γροιλανδία την Παρασκευή, προκειμένου να δείξει, όπως ανέφερε, την «ισχυρή υποστήριξη» των Δανών προς τους κατοίκους του νησιού της Αρκτικής, έπειτα από μια έντονη εβδομάδα κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές του για βίαιη κατάληψη της αυτόνομης δανικής επικράτειας και συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις.

Η επίσκεψη της Φρεντέρικσεν πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον της Γροιλανδίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

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