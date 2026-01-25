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Γροιλανδία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα, Νούουκ
Ειδήσεις
16:21 - 25 Ιαν 2026

Γροιλανδία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα, Νούουκ

Reporter.gr Newsroom
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Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, μετά τη διακοπή που είχε αφήσει χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα και θέρμανση, εν μέσω χειμώνα. Αιτία του μπλακ άουτ ήταν καταιγίδα, η οποία προκάλεσε ζημιά σε καλώδιο υψηλής τάσης.

Η διακοπή σημειώθηκε αιφνιδιαστικά αργά το βράδυ του Σαββάτου και επηρέασε ολόκληρη την πόλη του Νούουκ.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Nukissiorfiit, που τροφοδοτεί την πρωτεύουσα από τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Μπούκσεφιορδ, νοτιοανατολικά του Νούουκ, ανακοίνωσε ότι η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα (08:30 ώρα Ελλάδας). «Η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και η θέρμανση έχουν πλέον επανέλθει σε όλη την πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Facebook στις 04:35.

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους διακοπές, καθώς οι ακραίες χειμερινές συνθήκες συχνά προκαλούν φθορές στο καλώδιο υψηλής τάσης, το οποίο διασχίζει δύσβατο έδαφος και εκτείνεται πάνω από δύο φιόρδ.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό, η κυβέρνηση είχε επικαιροποιήσει τις οδηγίες πολιτικής ετοιμότητας, καλώντας τους πολίτες να διατηρούν αποθέματα νερού και τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Οι συστάσεις αυτές ήρθαν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

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