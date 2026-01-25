Ζελένσκι: Έτοιμα τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας – Περιμένουμε σήμα για τις υπογραφές

Ολοκληρωμένο χαρακτήρισε το αμερικανικό έγγραφο που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι το Κίεβο αναμένει πλέον να ενημερωθεί για τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής του.

«Για την Ουκρανία, οι εγγυήσεις ασφαλείας συνδέονται πάνω απ’ όλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κείμενο είναι απολύτως έτοιμο και βρισκόμαστε σε αναμονή της επιβεβαίωσης από τους εταίρους μας για το πότε και πού θα πέσουν οι υπογραφές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου από το Βίλνιους της Λιθουανίας.

Όπως διευκρίνισε, μετά την υπογραφή του το έγγραφο θα ακολουθήσει τη διαδικασία επικύρωσης, τόσο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ όσο και από το ουκρανικό κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποφεύγει τη δέσμευση σε μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη, αρνούμενη να αποδεχθεί την προοπτική εκεχειρίας.