Μακρόν: Η αντιπαράθεση με Τραμπ δίνει… ώθηση στη δημοφιλία του

Παρά το ιστορικά χαμηλό επίπεδο δημοτικότητας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εμφανίζει μικρή, αλλά σταθερή άνοδο, χάρη στις διεθνείς εξελίξεις και την αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το βαρόμετρο IFOP, μετά από αύξηση δύο μονάδων τον Δεκέμβριο, ο Μακρόν κερδίζει ακόμη δύο μονάδες τον Ιανουάριο, με το ποσοστό συμπάθειας προς το πρόσωπό του να φτάνει στο 20%, σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το βαρόμετρο υπογραμμίζει ότι η διεθνής συγκυρία προσφέρει στον Γάλλο πρόεδρο μια «πολιτική ανάσα», καθώς η δημοτικότητά του είχε αγγίξει στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 το 16%, πλησιάζοντας το ιστορικό χαμηλό του Φρανσουά Ολάντ το 2014. Η άνοδος φαίνεται να συνδέεται τόσο με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις όσο και με την αντιπαράθεση Μακρόν–Τραμπ, η οποία ενισχύει την εικόνα του στα μάτια ενός τμήματος της γαλλικής κοινής γνώμης.

Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δύο μονάδες τον Ιανουάριο, με τη δημοτικότητά του να υποχωρεί στο 33%. Ωστόσο, πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση από την εποχή του Μισέλ Ροκάρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όπου ο πρωθυπουργός δεν καταρρέει μετά τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος για την ψήφιση νομοθετικών πράξεων χωρίς έγκριση της Εθνοσυνέλευσης. Ο Λεκορνί έκανε πρόσφατα χρήση του άρθρου για να περάσει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, χωρίς να υποστεί σοβαρές απώλειες στην υποστήριξή του.

Η τάση δείχνει ότι, αν και η εσωτερική δημοφιλία του Μακρόν παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η διεθνής σκηνή και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις με ισχυρούς ηγέτες μπορούν να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ενίσχυση της εικόνας του, δημιουργώντας ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την κυβέρνηση.