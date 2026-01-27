Ο Μπλάτερ καλεί σε μποϊκοτάζ του Μουντιάλ στις ΗΠΑ: «Αποφύγετε τη χώρα»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Ζεπ Μπλάτερ, άφησε να εννοηθεί ότι στηρίζει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος, επικαλούμενος σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Τη Δευτέρα, ο Μπλάτερ υιοθέτησε δημόσια τις δηλώσεις του Ελβετού δικηγόρου κατά της διαφθοράς Μαρκ Πιέτ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη FIFA σε ζητήματα μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπλάτερ. Ο Πιέτ είχε καλέσει τους φιλάθλους να αποφύγουν το ταξίδι στις ΗΠΑ για το τουρνουά, σύμφωνα με τον Guardian.

«Νομίζω ότι ο Μαρκ Πιέτ έχει δίκιο να θέτει υπό αμφισβήτηση αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε ο Μπλάτερ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πιέτ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία της διαδηλώτριας Ρενέ Γκουντ από Αμερικανό πράκτορα μετανάστευσης στη Μινεάπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ως λόγο για τον οποίο οι φίλαθλοι δεν θα έπρεπε να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Η παρέμβαση του Μπλάτερ ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο και δεύτερου Αμερικανού πολίτη, του Άλεξ Πρέτι, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με συνδιοργανώτριες χώρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ – η περιθωριοποίηση πολιτικών αντιπάλων, οι καταχρήσεις από τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.ά. – δύσκολα ενθαρρύνουν τους φιλάθλους να ταξιδέψουν εκεί», δήλωσε ο Πιέτ σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Και πρόσθεσε:

«Προς τους φιλάθλους, μία μόνο συμβουλή: αποφύγετε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε, από την τηλεόραση θα έχετε καλύτερη εικόνα. Κατά την άφιξή τους, θα πρέπει να περιμένουν ότι αν δεν συμπεριφερθούν “σωστά” απέναντι στις αρχές, θα απελαθούν άμεσα – αν είναι τυχεροί…».

Ο Μπλάτερ παραιτήθηκε από την προεδρία της FIFA το 2015, εν μέσω σειράς σκανδάλων, και αντικαταστάθηκε από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πέρυσι, ο Μπλάτερ και ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, αθωώθηκαν οριστικά από τις κατηγορίες που αφορούσαν καθυστερημένη πληρωμή 2 εκατ. ελβετικών φράγκων προς τον Πλατινί το 2011 για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πλατινί δήλωσε αυτόν τον μήνα σε συνέντευξή του στον Guardian πως ο Ινφαντίνο «έχει γίνει περισσότερο αυταρχικός» και ότι «του αρέσουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί».