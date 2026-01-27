HSBC: Η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα με κεφαλαιοποίηση πάνω από $300 δισ.

Η HSBC Holdings, η κορυφαία βρετανική τράπεζα, ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση, σηματοδοτώντας μία ιστορική στιγμή για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ενισχύοντας τη θέση της ως ηγετικού παίκτη στον παγκόσμιο τραπεζικό χάρτη.

Η μετοχή της HSBC παρουσίασε άλμα 3%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, ενισχυμένη από την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από την Citigroup. Οι αναλυτές της Citi, ανάμεσά τους ο Andrew Coombs, διατήρησαν τη σύσταση "αγορά" ("buy") και έθεσαν την HSBC υπό καθεστώς "Positive Catalyst Watch" ενόψει της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της τράπεζας, που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου.

Ο νέος στόχος τιμής για τη μετοχή ορίστηκε στις 1.370 πένες, σημειώνοντας περίπου 10% άνοδο σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας. Το ράλι της Τρίτης επέκτεινε την ετήσια αύξηση της μετοχής στο +9%, με την χρηματιστηριακή αξία της HSBC να φτάνει τις 219,2 δισ. λίρες (300,6 δισ. δολάρια) στο Λονδίνο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Η πορεία της HSBC είναι αξιοσημείωτη και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα: η μετοχή σημείωσε πέρσι τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1999, με κέρδη άνω του 50%. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος καταδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την τράπεζα, παρά τις αβεβαιότητες που επικρατούν στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι αναλυτές αποδίδουν την επιτυχία της HSBC σε διάφορους παράγοντες, όπως η στρατηγική εστίαση σε αγορές υψηλής κερδοφορίας, η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και η σταθερή παρουσία σε διεθνείς αγορές, αλλά και στις προσδοκίες για ισχυρά ετήσια αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Η επίδοση αυτή καθιστά τη HSBC σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ το ιστορικό ράλι της μετοχής ενισχύει την εικόνα της ως μίας τράπεζας που όχι μόνο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά και θέτει νέα υψηλά στάνταρ στον τραπεζικό κλάδο.