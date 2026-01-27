Ρέτσος (IOBE): Έρχεται θύελλα – Το οικονομικό και πολιτικό σύστημα ασχολείται με τα λάθος ζητήματα

Την ανάγκη για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των δομικών τομών στην οικονομία ούτως ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει σε ένα έντονα αβέβαιο σκηνικό υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ Γιάννης Ρέτσος κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης για την οικονομία του Ινστιτούτου.

Ο Γ. Ρέτσος έκανε λόγο για μεταρρυθμιστική κόπωση της κυβέρνησης μετά το 2023 τονίζοντας ότι η ανάγκη για δομικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, της δικαιοσύνης είναι αδήριτη. Επίσης υπογράμμισε ότι η έννοια της ασφάλειάς δικαίου στην Ελλάδα δεν είναι απόλυτα εμπεδωμένη.

«Συμβαίνουν πολλά πράγματα παγκοσμίως και στη χώρα μας. Βλέπω από την άλλη, μια μακαριότητα και ησυχία που μου δημιουργεί πάρα πολλές απορίες. Δεν έχει τελειώσει ο Ιανουάριος και έχουμε γεγονότα που σε άλλες περιόδους θα είχαν προκαλέσει μεγαλύτερη συζήτηση» τόνισε και συμπλήρωσε:

«Τα νερά είναι αχαρτογράφητα και δεν βλέπω να υπάρχει επαγρύπνηση και προετοιμασία για μια θύελλα. Γιατί κατά τη γνώμη μου θύελλα έρχεται. Υπάρχει μια τελείως ανισόρροπη κατάσταση που θα σκάσει. Με προβληματίζει το γεγονός πως εσωτερικά ασχολούμαστε με τα λάθος πράγματα. Και αυτό που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση με το κομμάτι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να είναι και να φαίνεται η Ελλάδα, σοβαρή χώρα έχει καθυστερήσει».

Είναι κάτι που το αναγνωρίζει και η ίδια η κυβέρνηση έσπευσε να τονίσει.

Αναφερόμενους στην οικονομία είπε ότι «έχουμε προφανώς ισχυροποιηθεί οικονομικά και θεσμικά. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, από τις μικρότερες οικονομίες που σε μια πανευρωπαϊκή κρίση δεν θα αντέξει.

Ο μόνος τρόπος είναι να θωρακιστεί με επιπλέον μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει. Όλο το οικονομικό πολιτικό σύστημα ασχολείται όχι με τα μείζονα αλλά με θέματα που δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς.»

«Οι αγορές ανεβαίνουν θα έχουμε σε 14 μήνες το πολύ εκλογές με ένα εξαιρετικά ρευστό πολιτικό σκηνικό και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε αλλαγές και δεν ανησυχούν. Επίκειται και συνομιλίες με την Τουρκία, η οποία έχει αλλάξει την πολιτική της» συμπλήρωσε.

Η διεθνής κατάσταση

Ο Γιάννης Ρέτσος εξέφρασε παράλληλα και την έντονη ανησυχία του για τα φαινόμενα που καταγράφονται στις ΗΠΑ.

«Απαγωγή δικτάτορα στη Βενεζουέλα, αντιδράσεις στο Ιράν, ένα κυνήγι στο Νταβός μιας ηγεμονική παρουσία του Τραμπ ο οποίος διέκοψε τις δηλώσεις του για να μιλήσει με τον Ερντογάν. Έχουμε τις αγορές που συνεχίζουν να ανεβαίνουν ενώ έχουμε συνεχώς αναφορές για γεωπολιτικούς κινδύνους, μια αμερική που ήταν ο ηγέτης του δυτικού κόσμου αλλά και πρότυπο δημοκρατίας, η γη των ευκαιριών» τόνισε ο κ. Ρέτσος.

«Σήμερα βλέπουμε να έχουν δημιουργηθεί τεράστιοι φραγμοί σε ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν και να δουλέψουν. Σκοτώνονται ον κάμερα άνθρωποι. Από την άλλη όσοι θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό διώκονται ανεξάρτητα αν είναι πανίσχυροι επιχειρηματίες οι θεσμικοί παράγοντες.»

Ο ρόλος της ΕΕ

«Η Ευρώπη είναι θεατής, παρακολουθεί τις εξελίξεις ανίκανη να αντιδράσει το μόνο που μπορούν να κάνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι να αποφύγουν να συναντήσουν τον Τραμπ» τόνισε και είπε:

«Όλο αυτό το σκηνικό, το διεθνές αλλά και το εσωτερικό με προβληματίζει πάρα πολύ ως πολίτη και επιχειρηματία.»