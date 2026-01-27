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Ε.Σ.Α.μεΑ.: Σειρά παρεμβάσεων στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Οικονομικών
Ειδήσεις
15:55 - 27 Ιαν 2026

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Σειρά παρεμβάσεων στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Οικονομικών

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ενημερώνει για τις πρόσφατες παρεμβάσεις της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους: Στους συνδέσμους θα βρείτε τις έγγραφες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις.

Διαμαρτυρία στο υπ. Εθνικής Άμυνας για την κατάργηση ευνοϊκών διατάξεων υπέρ των στρατευμένων τέκνων γονέων με βαριά κινητική αναπηρία ή τυφλών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Η κατάργηση ευνοϊκών διατάξεων υπέρ των στρατευμένων τέκνων αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του νόμου 3421/2005 με τον νέο νόμο 5265/2026 (ΦΕΚ 3/Α/10-1-2026), με το άρθρο 268 («Καταργούμενες διατάξεις»), που προέβλεπε ότι: «Οι οπλίτες που έχουν γονέα με βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή γονέα τυφλό, μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, υπηρετούν πλησίον της κατοικίας των γονέων τους, εφόσον υφίσταται μονάδα, άλλως στην πλησιέστερη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοικούν με αυτούς», στερεί από τα στρατευμένα τέκνα γονέων με βαριά κινητική αναπηρία ή τύφλωση μία ουσιώδη κοινωνική και προστατευτική πρόβλεψη, η οποία είχε θεσπιστεί για την κάλυψη πραγματικών και διαρκών αναγκών φροντίδας και υποστήριξης των οικογενειών αυτών και η απουσία αντίστοιχης μέριμνας δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και επιτείνει την κοινωνική επιβάρυνση ευάλωτων οικογενειών.


Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση αποκατάστασης της ανωτέρω αδικίας καθώς και να επανεισαχθεί ειδική ρύθμιση υπέρ των στρατευμένων τέκνων γονέων με βαριά κινητική αναπηρία ή τυφλών, στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της κοινωνικής προστασίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.


Αναγκαιότητα εναρμόνισης του Οδηγού Εξεταστικής Διαδικασίας για υποψήφιους ειδικών κατηγοριών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) (υπουργείο Εσωτερικών)


Με το άρθρο 96 του νόμου «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» (ν. 5225/2025, ΦΕΚ 152 Α&#39;/2.9.2025) τροποποιήθηκε το Π.Α. για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Στο συγκεκριμένο άρθρο διορθώθηκε το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται για τη συμμετοχή στην προφορική εξεταστική διαδικασία πολιτογράφησης: «α) οι λέξεις «άνω του 67%» έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις «εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω». Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, ο αποκλεισμός για τα άτομα με αναπηρία που έχουν πιστοποίηση αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, λογικά, παύει να υφίσταται.

Δυστυχώς όμως όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει προβλεφθεί η διόρθωση του ποσοστού αναπηρίας στον Οδηγό Εξεταστικής Διαδικασίας για υποψήφιους ειδικών κατηγοριών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, με αποτέλεσμα, η εν λόγω διάταξη να μην μπορεί να τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί την άμεση διόρθωση του απαιτούμενου ποσοστού αναπηρίας στον Οδηγό Εξεταστικής Διαδικασίας για υποψήφιους ειδικών κατηγοριών σε «67% και άνω», όπως ισχύει και στη νομοθεσία.


Αναγκαία εναρμόνιση της ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο με τα εισοδηματικά κριτήρια ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)


Με αφορμή τη θέσπιση ρύθμισης οφειλών από δάνεια ή συμβάσεις πίστωσης σε ελβετικό φράγκο, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 128 του ν. 5264/19.12.2025(ΦΕΚ Α’ 239/19‑12‑2025), που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, επιτηδευματιών ή ατομικών επιχειρήσεων που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και καθυστερήσεις τουλάχιστον ενενήντα ημερών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική παράλειψη σε επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης. 
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνει καμία ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία, εξαιτίας των ιδιαίτερων κοινωνικο‑οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν, βρίσκονται σε δυσμενή θέση τόσο όσον αφορά στην ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών τους όσο και στην πρόσβαση στις προβλεπόμενες διευκολύνσεις.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ρύθμιση, για να θεωρηθεί κάποιος πολίτης ευάλωτος και να δικαιούται μείωση ισοτιμίας 50%, το ετήσιο εισόδημά του για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.500 ευρώ. Ωστόσο, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΚΥΑ 106723/24.07.2024 (ΦΕΚ Β’, 4337), χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα, τα άτομα με αναπηρία, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ, για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά στη ρύθμιση οφειλών που αφορά στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να θεωρούνται ως ευάλωτοι οι δανειολήπτες με αναπηρία που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της υπ’ αριθ. 106723/24.07.2024 ΚΥΑ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη μείωση ισοτιμίας 50%.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 15:56
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