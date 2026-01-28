SpaceX: Στο τραπέζι δημόσια εγγραφή - μαμούθ έως 50 δισ. δολάρια

Το ενδεχόμενο μιας ιστορικών διαστάσεων δημόσιας εγγραφής εξετάζει η SpaceX του Ίλον Μασκ, με στόχο την άντληση κεφαλαίων που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρεται, η εταιρεία βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο, με χρονικό ορίζοντα τα μέσα του 2026. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, ξεπερνώντας το ρεκόρ της Saudi Aramco, η οποία είχε αντλήσει 29 δισ. δολάρια το 2019.

Επαφές με ιδιώτες επενδυτές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Bret Johnsen, έχει ξεκινήσει από τα μέσα Δεκεμβρίου επαφές με υφιστάμενους ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδιαφέρον και οι προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης δημόσιας εγγραφής.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία, ενώ η SpaceX δεν έχει ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.

Στρατηγική σημασία και αποτίμηση

Η φερόμενη άντληση κεφαλαίων υπερδιπλασιάζει προηγούμενες εκτιμήσεις για ενδεχόμενη IPO της εταιρείας και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της SpaceX στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, με αιχμή τα προγράμματα εκτόξευσης πυραύλων και το δορυφορικό δίκτυο Starlink.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των αγορών, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, ενώ το τελικό χρονοδιάγραμμα και το ύψος της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να εξαρτηθούν από τις συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.