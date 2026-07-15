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Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β&#039; τριμήνου
Επιχειρήσεις
17:20 - 15 Ιουλ 2026

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε η Morgan Stanley στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η έντονη δραστηριότητα στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), αλλά και η επανεκκίνηση της αγοράς δημόσιων εγγραφών στις ΗΠΑ, ενίσχυσαν σημαντικά τα έσοδα της επενδυτικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το Reuters, το ευνοϊκότερο ρυθμιστικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία των χρηματιστηριακών αγορών δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ένα νέο κύμα μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών, αυξάνοντας αισθητά τις αμοιβές των τραπεζών από συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η συνολική αξία των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών που ανακοινώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθε στα 2,8 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο πρώτου εξαμήνου από τότε που η LSEG άρχισε να τηρεί σχετικά στοιχεία, το 1980.

Καταλυτικό ρόλο στα αποτελέσματα της Morgan Stanley είχαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες συναλλαγές της περιόδου. Η τράπεζα συμμετείχε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στη συμφωνία της Fertitta Entertainment για την εξαγορά της Caesars Entertainment, ύψους 17,6 δισ. δολαρίων, ενώ ήταν επικεφαλής ανάδοχος στη δημόσια εγγραφή της SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία αποτίμησε την εταιρεία στα 2 τρισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες εισαγωγές στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Παράλληλα, η Morgan Stanley είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στη δημόσια εγγραφή της Cerebras στη Νέα Υόρκη, ενώ συμμετείχε ως κοινός διαχειριστής βιβλίου προσφορών στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alphabet.

Θετικές επιδόσεις στην επενδυτική τραπεζική ανακοίνωσαν επίσης οι JP Morgan Chase, Bank of America και Goldman Sachs, οι οποίες συμμετείχαν μαζί με τη Morgan Stanley στην αναδοχή της εισαγωγής της SpaceX.

Τα έσοδα της Morgan Stanley από επενδυτική τραπεζική ανήλθαν στα 2,44 δισ. δολάρια, έναντι 1,54 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με βασικό μοχλό την αύξηση των αμοιβών από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 5,58 δισ. δολάρια ή 3,46 δολάρια ανά μετοχή, από 3,54 δισ. δολάρια ή 2,13 δολάρια ανά μετοχή στο δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της τράπεζας.

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