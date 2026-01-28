ΗΠΑ: Σε αργία οι πράκτορες της ICE που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

Τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες της Υπηρεσίας Προστασίας Συνόρων (CBP) που συμμετείχαν στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έχουν τεθεί προσωρινά εκτός υπηρεσίας, όπως αναφέρουν διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράκτορες έχουν τεθεί σε διοικητική άδεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι συνολικά πράκτορες εμπλέκονται σε αυτό το μέτρο, όπως σημειώνει η New York Times, επικαλούμενη αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Τα μέσα Fox News και MSNBC αναφέρουν ότι η διοικητική άδεια αφορά τους δύο πράκτορες που πραγματοποίησαν τους πυροβολισμούς κατά του Πρέτι.

Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο Σάββατο, όταν πράκτορες της CBP άνοιξαν πυρ πολλές φορές εναντίον του Πρέτι, ενός 37χρονου νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του – ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων σε παρόμοιο επεισόδιο με ομοσπονδιακούς πράκτορες – προκάλεσε έντονη δημόσια κατακραυγή σε εθνικό επίπεδο.

Η CBP έχει ανακοινώσει ότι διεξάγει έρευνα για το συμβάν.