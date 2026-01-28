Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις – Πάουελ: Βελτιωμένο το οικονομικό outlook

Αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75% διατήρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τα επιτόκια, βάζοντας τέλος στον κύκλο των τριών διαδοχικών μειώσεων που είχε ανοίξει στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω της έντονης αντιπαράθεσης του Λευκού Οίκου με τη Fed, με επιθέσεις κατά του επικεφαλής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί η μείωση των επιτοκίων να συνεχιστεί.

Ωστόσο, ορισμένοι πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημόσια ότι θέλουν να δουν πρώτα τα αποτελέσματα αυτών των μειώσεων πριν εξετάσουν περαιτέρω μειώσεις, υποδηλώνοντας ότι η παύση στα επιτόκια θα μπορούσε να διαρκέσει μερικούς μήνες.

Πάντως, η επιτροπή της Fed δεν έδωσε πολλές ενδείξεις για τα επόμενα βήματα. Οι αγορές, από τη μεριά τους, αναμένουν επί του παρόντος ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει σε μία ή δύο μειώσεις των επιτοκίων φέτος – πιθανότατα τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Το ρήγμα εντός της FOMC

Δέκα μέλη της επιτροπής ψήφισαν υπέρ της απόφασης ενώ δύο διαφώνησαν.

Σύμφωνα με το CNN, στη σημερινή συνεδρίαση, οι διοικητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ τάχθηκαν υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, διαφωνώντας με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων, τα οποία επέλεξαν να κρατήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Σημειώνεται ότι ο Γουόλερ βρίσκεται στη λίστα του Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος να διαδεχθεί τον υφιστάμενο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Ακόμη, ο Μίραν, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρόεδρο πέρσι για να καλύψει προσωρινά μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, έχει πλέον ψηφίσει κατά της απόφασης της επιτροπής για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση.

Αναθεώρηση επί τα βελτίω της εκτίμησης για ανάπτυξη

H FOMC αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ φαίνεται να αμβλύνονται οι ανησυχίες της για την αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ο οποίος – όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση – παραμένει «σχετικά υψηλός».

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση της απασχόλησης παραμένει χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας δείχνει κάποια σημάδια σταθεροποίησης», αναφέρεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση.

Πάουελ: Βελτιωμένες οι οικονομικές προοπτικές - Ο πληθωρισμός επιμένει

Στην καθιερωμένη ομιλία του μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της Fed, ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, υποστήριξε ότι οι οικονομικές προοπτικές έχουν ξεκάθαρα βελτιωθεί σε σχέση με τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ανέφερε, ακόμη, ότι η αγορά εργασίας μπορεί εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης και πως κατά το 2025 η οικονομία αναπτύχθηκε με εύρωστο ρυθμό.

Σημείωσε ότι η επιβράδυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας αντανακλά κυρίως τη μείωση του εργατικού δυναμικού, μολονότι έχει αποδυναμωθεί εμφανώς και η ζήτηση για εργασία.

Όσο για τον πληθωρισμό, είπε ότι παραμένει αυξημένος σε σχέση με τον στόχο, αλλά σημείωσε ότι συνεχίζει να μειώνεται στον τομέα των υπηρεσιών.

Τόνισε, ακόμη, ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική είναι η κατάλληλη και επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική της Fed δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία, σημειώνοντας πως οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα σε κάθε συνεδρίαση.