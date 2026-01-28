«Όχι» στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Τραμπ από την Κροατία

Η Κροατία δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε αναλυτική αιτιολόγηση της απόφασης.

«Ύστερα από εκτενή αξιολόγηση, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι, στη δεδομένη χρονική στιγμή, η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο “Συμβούλιο Ειρήνης” για διάφορους λόγους», δήλωσε ο Πλένκοβιτς σε εκπροσώπους του Τύπου, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να διευκρινίσει ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι.

Υπενθυμίζεται ότι η κροατική κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα πως η χώρα είχε λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δομή, της οποίας την προεδρία θα αναλάμβανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρωθυπουργός είχε επίσης επισημάνει ότι, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κροατία ανέμενε πρώτα τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής στάσης επί του ζητήματος.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», τη δημιουργία του οποίου ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, εντασσόταν αρχικά στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του εγχειρήματος φαίνεται να εκτείνονται πολύ πέραν αυτού, με στόχο την αντιμετώπιση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που, σύμφωνα με επικριτές του σχεδίου, θα μπορούσε να το καταστήσει ανταγωνιστικό προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.