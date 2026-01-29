Ευρωπαϊκή Ένωση: Βοήθεια €145 εκατ. προς την Ουκρανία εν μέσω κλιμάκωσης της ανθρωπιστικής κρίσης

Νέο πακέτο ανθρωπιστικής στήριξης ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την κάλυψη κρίσιμων αναγκών του πληθυσμού που πλήττεται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων, στην παροχή προστασίας και στέγασης, επισιτιστικής και οικονομικής βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και στη διασφάλιση πρόσβασης σε πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγείας.

Η νέα οικονομική ενίσχυση έρχεται σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη χώρα, μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις που έχουν πλήξει καίριες ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες εκτεθειμένους σε ακραίες συνθήκες.

Σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι «μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια εχθροπραξιών και σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, ο ουκρανικός λαός εξακολουθεί να βιώνει τεράστια δεινά». Όπως αναφέρεται, οι καθημερινές απώλειες αμάχων, η εκτεταμένη καταστροφή υποδομών και οι μαζικοί εκτοπισμοί αυξάνουν δραματικά τις ανθρωπιστικές ανάγκες, ενώ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις εκθέτουν εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες παγετού.

Η επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χατζά Λαμπίμπ, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας, δηλώνοντας πως στόχος είναι «να προσφέρουμε στέγη, ζεστασιά και ελπίδα στους ανθρώπους τη στιγμή που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Όπως υπογράμμισε, «η αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία δεν αποτελεί απλώς ένα πολιτικό μήνυμα, αλλά μια συνεχή και αξιόπιστη ανθρωπιστική δράση, βασισμένη αποκλειστικά στις πραγματικές ανάγκες επί του πεδίου».