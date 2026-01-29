Ζελένσκι: Η αποκλιμάκωση συμβάλλει στην πρόοδο για τερματισμό του πολέμου

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι τόνισε πως περιμένει η Ρωσία να τηρήσει τη συμφωνία να μην στοχεύει το Κίεβο και άλλες πόλεις για μια εβδομάδα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.
«Οι ομάδες μας συζήτησαν αυτά τα ζητήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αναμένουμε ότι τα συμφωνηθέντα θα εφαρμοστούν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ.
Πρόσθεσε δε ότι «τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου».
An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026