Ζελένσκι: Η αποκλιμάκωση συμβάλλει στην πρόοδο για τερματισμό του πολέμου

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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αναμένει την εφαρμογή των συμφωνιών, μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό ομόλογό του για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία διάρκειας μίας εβδομάδας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι τόνισε πως περιμένει η Ρωσία να τηρήσει τη συμφωνία να μην στοχεύει το Κίεβο και άλλες πόλεις για μια εβδομάδα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

«Οι ομάδες μας συζήτησαν αυτά τα ζητήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αναμένουμε ότι τα συμφωνηθέντα θα εφαρμοστούν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ.

Πρόσθεσε δε ότι «τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου».