Τουρκία: Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο

Σημαντική έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/1) σε διυλιστήριο της TURPAS στην πόλη Νικομήδεια της Τουρκίας, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο τμήμα του διυλιστηρίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις απομακρύνθηκαν άμεσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ενημερώθηκαν για τον ενδεχόμενο κίνδυνο έκρηξης.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της πυρκαγιάς, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά κλιμάκια. Με τη συνδρομή των ομάδων άμεσης επέμβασης της TURPAS, γίνονται εντατικές προσπάθειες για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Οι αρχές έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, απαγορεύοντας την προσέγγιση πολιτών και οχημάτων στο σημείο. Ασθενοφόρα παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ τα συνεργεία πυρόσβεσης θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί, με αναλυτική τεχνική έρευνα να αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για θύματα ή τραυματισμούς, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία νεκρών.

Στελέχη της εταιρείας και οι τοπικές αρχές αναμένεται να ενημερώσουν για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια και το μέγεθος των ζημιών τις επόμενες ώρες.

Οι κάτοικοι των γύρω συνοικιών παραμένουν σε εγρήγορση, λόγω της παρουσίας της μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης και του ενδεχόμενου κινδύνου διαρροών αερίων ή νέων εκρήξεων. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και παρακολουθούν στενά την κατάσταση.