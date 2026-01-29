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Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία ενώνουν δυνάμεις για τον κάθετο διάδρομο Αιγαίου - Μαύρης Θάλασσας
Ειδήσεις
21:56 - 29 Ιαν 2026

Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία ενώνουν δυνάμεις για τον κάθετο διάδρομο Αιγαίου - Μαύρης Θάλασσας

Reporter.gr Newsroom
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Τετραμερή συνάντηση με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φιλοξενεί ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γκρόζνταν Καραντζόφ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη της πρακτικής υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου - Μαύρης Θάλασσας, το οποίο υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2025 στις Βρυξέλλες, με τη στήριξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων, είτε μέσω ευρωπαϊκών πόρων είτε μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ο συντονισμός των τριών χωρών για την υποβολή κοινών αιτήσεων ευρωπαϊκής στήριξης. Παράλληλα, θα εξεταστούν επιμέρους τεχνικές παράμετροι του έργου και η τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην αντιμετώπιση των διοικητικών και γραφειοκρατικών δυσκολιών που παραδοσιακά επιβραδύνουν μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν την πρόοδο των ήδη δρομολογημένων πρωτοβουλιών και θα αναζητήσουν εφαρμόσιμες λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, τις δημόσιες συμβάσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαλειτουργικότητα.

Στη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να συμμετάσχουν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ρουμανίας, Ιονούτ Κριστιάν Σαβοΐου, ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος, Μάριο Μάουρο, καθώς και οι υπουργοί της Βουλγαρίας Ιβάν Ιβάνοφ (Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων) και Ατανάς Ζαπριάνοφ (Άμυνας), μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτικών φορέων.

Ο Γκρόζνταν Καραντζόφ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη των εργασιών του φόρουμ.

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