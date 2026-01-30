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Στη δημοσιότητα 3,5 εκατ. έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν: Χιλιάδες αναφορές σε Τραμπ αλλά και Μασκ
Ειδήσεις
21:59 - 30 Ιαν 2026

Στη δημοσιότητα 3,5 εκατ. έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν: Χιλιάδες αναφορές σε Τραμπ αλλά και Μασκ

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εκτεταμένη δημοσιοποίηση στοιχείων προχώρησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, δίνοντας στη δημοσιότητα επιπλέον 3 εκατομμύρια έγγραφα που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, το νέο υλικό περιλαμβάνει περίπου 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, ανεβάζοντας τον συνολικό όγκο των δημοσιευμένων εγγράφων σε 3,5 εκατομμύρια σελίδες.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αποκαλύψεων του 2025, όταν είχαν δει το φως της δημοσιότητας εικόνες του Επστάιν με τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ, και πραγματοποιείται έπειτα από μήνες έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης, ομοσπονδιακών δικαστών και μελών του Κογκρέσου σχετικά με τον τρόπο και την έκταση της δημοσιοποίησης του υλικού.

Το υπουργείο είχε βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είχε δηλώσει ότι η περιβόητη «λίστα πελατών» του Επστάιν βρισκόταν στο γραφείο της και εξεταζόταν. Η δήλωση ανακλήθηκε αργότερα, με το υπουργείο να διευκρινίζει ότι επρόκειτο για γενική αναφορά σε έγγραφα της υπόθεσης, εξέλιξη που προκάλεσε έντονη δυσπιστία στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών και της εκλογικής βάσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι το οπτικοακουστικό υλικό δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Επστάιν. Όπως ανέφερε, μέρος του περιλαμβάνει πορνογραφικό περιεχόμενο, ενώ ορισμένα βίντεο και φωτογραφίες φαίνεται να έχουν ληφθεί είτε από τον ίδιο είτε από άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Τα πρόσωπα όλων των γυναικών που εμφανίζονται στο υλικό έχουν θολωθεί, με μοναδική εξαίρεση τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ τα πρόσωπα ανδρών δεν έχουν αποκρυφθεί, εκτός εάν αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των γυναικών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απλή αναφορά ή εμφάνιση σε αρχεία δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας, τονίζοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Όπως σημείωσε, πρόσφατες επιχειρήσεις οδήγησαν στη σύλληψη 293 δραστών και στο κλείσιμο 3,8 εκατομμυρίων λογαριασμών στο dark web.

Emails για Μασκ και χιλιάδες αναφορές στον Τραμπ

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται και ανταλλαγή emails στα τέλη του 2013, στην οποία ο Έλον Μασκ εμφανίζεται να ρωτά τον Επστάιν «πότε πάμε στο νησί σου;». Σύμφωνα με το CNN, ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε απορρίψει προσκλήσεις του Επστάιν για επίσκεψη στα νησιά Great St. James και Little St. James στις Παρθένες Νήσους, με το δεύτερο να έχει συνδεθεί με κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Στα νέα αρχεία εντοπίζονται επίσης τουλάχιστον 3.200 έγγραφα που περιλαμβάνουν αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για πληροφορίες ή «tips» που είχαν δοθεί στις αρχές, καθώς και για δημοσιεύματα ΜΜΕ τα οποία ενσωματώθηκαν στο υλικό της έρευνας. Σε άλλα έγγραφα, οι αναφορές είναι απλές μνείες ή σχόλια του Επστάιν, ακόμη και εκτιμήσεις για τις πιθανότητες του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία ή εμπλοκή σε σχέση με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

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