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Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο αμυντικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν
Ειδήσεις
18:24 - 31 Ιαν 2026

Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο αμυντικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει τελικά στο αμυντικό σύμφωνο μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, όπως μεταδίδει το AFP. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από δήλωση Τούρκου αξιωματούχου νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο οποίος είχε αναφέρει ότι είχαν ξεκινήσει συνομιλίες για την ένταξη της Τουρκίας στη συμμαχία.  

Υπήρχαν αρκετές φήμες και εικασίες για την πιθανότητα δημιουργίας μιας ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των τριών χωρών, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή αυξάνονται συνεχώς.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή κοντά στον στρατό της Σαουδικής Αραβίας, η συμφωνία παραμένει διμερής, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Επιβεβαιώθηκε επίσης από Σαουδάραβα αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι η αμυντική σχέση με το Πακιστάν θα παραμείνει περιορισμένη στις δύο χώρες, παρά τις κοινές συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας.

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