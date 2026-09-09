Τουρκία: Προσεκτικά βήματα απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ – Το μήνυμα Σιμσέκ

Τις τελευταίες ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις κυρώσεις και τους περιορισμούς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το Ιράν λαμβάνει υπόψη η Τουρκία, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, σύμφωνα με το Reuters.

Νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, στοχεύοντας τον αεροπορικό τομέα της χώρας και τα διεθνή δίκτυα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά, εξοπλισμό και αεροπορική τεχνολογία.

Ο Τούρκος υπουργός επιχείρησε παράλληλα να υπογραμμίσει ότι η χώρα διαθέτει εναλλακτικές επιλογές στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας πως το Ιράν αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό ποσοστό των εισαγωγών φυσικού αερίου της Τουρκίας. Όπως ανέφερε, τα προηγούμενα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις τόσο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όσο και σε υποδομές αποθήκευσης.

«Το μήνυμά μας τόσο προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και προς άλλους παράγοντες της οικονομίας είναι ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σε πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς», ανέφερε ο Σιμσέκ.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει κυρώσεις σε μικρή τουρκική επενδυτική τράπεζα και σε δύο θυγατρικές της, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Golden Global Yatirim Bankasi και δύο θυγατρικών της, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες οντότητες διευκόλυναν οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν. Η τράπεζα έχει απορρίψει τις αμερικανικές κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει νομικά.

Το μήνυμα Σιμσέκ για τη συναλλαγματική ισοτιμία

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ αναφέρθηκε και στη συναλλαγματική πολιτική της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή σε καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενης ισοτιμίας αποτελεί επιθυμητό στόχο, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια μετάβαση προϋποθέτει χαμηλότερο πληθωρισμό, καλύτερα εδραιωμένες πληθωριστικές προσδοκίες και αμφίδρομη ροή στην αγορά συναλλάγματος.

«Η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Η δέσμευση της Τουρκίας στη σταθερότητα των τιμών παραμένει πολύ ισχυρή», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.