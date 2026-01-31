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Τεχεράνη: Προς διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
21:09 - 31 Ιαν 2026

Τεχεράνη: Προς διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Για διαμόρφωση ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, έκανε λόγο ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στο X, την ώρα που η κρίση ακόμη δεν έχει αποκλιμακωθεί, με κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει από τα όρια ανά πάσα στιγμή.   

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λαριτζανί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν υπάρχουν εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά.

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