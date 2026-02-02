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Ρωσία: Νέος γύρος συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ στις 4-5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι
Ειδήσεις
13:33 - 02 Φεβ 2026

Ρωσία: Νέος γύρος συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ στις 4-5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ένας νέος γύρος τριμερών συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Οι συνομιλίες αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά ακυρώθηκαν λόγω ζητημάτων συντονισμού των χρονοδιαγραμμάτων των τριών πλευρών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη έως Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε», πρόσθεσε.

Ο διάλογος έρχεται λίγο πριν συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Αναμένεται να επικεντρωθεί στο κρίσιμο ζήτημα των εδαφικών διαφορών, αν και μέχρι στιγμής καμία πλευρά δεν φαίνεται να έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Ο Πεσκόφ τόνισε ότι ορισμένα ζητήματα έχουν περιοριστεί, αλλά τα πιο σύνθετα παραμένουν ανοιχτά.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με τη συμφωνία για προσωρινή παύση επιθέσεων στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, η οποία είχε συμφωνηθεί κατόπιν αιτήματος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον τελευταίο γύρο επαφών μεταξύ του Ρώσου ειδικού απεσταλμένου Κιρίλ Ντμίτριεφ και Αμερικανών αξιωματούχων, επιβεβαίωσε όμως ότι ο Ντμίτριεφ ηγείται ομάδας εργασίας για οικονομικά ζητήματα.

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