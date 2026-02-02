Φοντάνα ντι Τρέβι: Εισαγωγή εισιτηρίου 2 ευρώ με στόχο τη μείωση του υπερτουρισμού

Από σήμερα (2/2), οι τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν το ιστορικό σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη θα πληρώνουν εισιτήριο δύο ευρώ.

Το σιντριβάνι αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της Αιώνιας Πόλης, όπου οι επισκέπτες συνηθίζουν να φωτογραφίζονται και να πετούν το παραδοσιακό κέρμα μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με απόφαση του δήμου της Ρώμης, το εισιτήριο θα ισχύει για ξένους και ντόπιους επισκέπτες, με εξαιρέσεις για τους κατοίκους της ιταλικής πρωτεύουσας, τα παιδιά έως έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ξεναγούς. Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν επιτόπου με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή μέσω online κράτησης.

Ο στόχος της νέας ρύθμισης είναι να μειωθεί ο υπερτουρισμός στο σιντριβάνι, που μέχρι τώρα προσέλκυε κατά μέσο όρο 30.000 επισκέπτες ημερησίως, αλλά και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία με περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

Μετά τις 22:00 η πρόσβαση στο σιντριβάνι θα παραμείνει ελεύθερη για όλους.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη συντήρησή της, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούτο αυτού του πολιτισμού», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.