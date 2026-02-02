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Δούκας: Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων
Αυτοδιοίκηση
17:56 - 02 Φεβ 2026

Δούκας: Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του στο X, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άσκησε νωρίτερα (2/2) έντονη κριτική σε κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ για τους αυξημένους λογαριασμούς νερού. 

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%.

Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το «φθηνότερο δυνατόν νερό», έκρυβε αυξήσεις.

Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν - εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας – και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνει επιπλέον, ετησίως, ο δήμος Αθηναίων.

Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για την λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους.

Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων…», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

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