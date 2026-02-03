Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που προσέγγισε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Σοβαρή κλιμάκωση στην Αραβική Θάλασσα, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό drone που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, το drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Πρόκειται για «drone αυτοκτονίας», το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά και συγκρούεται με τον στόχο του. Οι Ιρανοί έχουν δώσει την άδεια για την κατασκευή Shahed στη Ρωσία, η οποία τα χρησιμοποιεί κατά χιλιάδες στην Ουκρανία.

Η είδηση ενδεχομένως να μη σημαίνει τίποτα, ωστόσο, σε μία περίοδο κλιμάκωσης ακόμα και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να έχει την αξία και τη σημασία του.

Οι ΗΠΑ έχουν πυκνώσει την παρουσία τους στην περιοχή και το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει, ενώ πάντα υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ που καραδοκεί...

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Επισήμως, πάντως, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για μια πυρηνική συμφωνία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο παρασκήνιο.

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