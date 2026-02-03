ΝΑΤΟ: Στα σκαριά στρατιωτικό σχέδιο «ενισχυμένης επαγρύπνησης» για την Αρκτική

Το ΝΑΤΟ γνωστοποίησε την Τρίτη (3/2) ότι έχει ήδη τεθεί σε εξέλιξη ο στρατιωτικός σχεδιασμός για μια νέα αποστολή με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην Αρκτική, σε μια συγκυρία κατά την οποία το ενδιαφέρον για την περιοχή κλιμακώνεται.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς προσοχής, ιδιαίτερα μετά τις παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει τη Γροιλανδία στο επίκεντρο των πολιτικών του προτεραιοτήτων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμμαχικού Στρατηγείου Ευρώπης (SHAPE), Μάρτιν Ο’Ντόνελ, η Συμμαχία έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για μια νέα δραστηριότητα «ενισχυμένης επαγρύπνησης», η οποία θα φέρει την ονομασία Arctic Sentry.

Όπως επεσήμανε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ και της αποτρεπτικής του ισχύος στην Αρκτική και στη λεγόμενη Υψηλή Βόρεια Ζώνη, μια περιοχή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική βαρύτητα εξαιτίας γεωπολιτικών, ενεργειακών και κλιματικών εξελίξεων.