Δομική Κρήτης: Σύμβαση €9,19 εκατ. για επέκταση - ολοκλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ίο

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του λιμενικού έργου στη νήσο Ίο με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ» με φορέα υλοποίησης το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ και συνολικού προϋπολογισμού 9.193.548,39 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο αφορά επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα για δημιουργία νέων θέσεων πρυμνοδέτησης και μιας νέας θέσης πλαγιοδέτησης πλοίων για εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών. Επίσης δημιουργείται χερσαίος χώρος 4 περίπου στρεμμάτων για τις λιμενικές λειτουργίες της ακτοπλοΐας.

Επίσης, ο ΑΙΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.) ανέθεσε στην κοινοπραξία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – AMC S.A. στην οποία συμμετέχει η εταιρία με ποσοστό 50% την εκτέλεση του έργου "MAINTENANCE SERVICES LOT 5 - PAVEMENTS" προϋπολογισμού σύμβασης 2,135,910.58 ΕΥΡΩ, το οποίο αφορά συντήρηση των έργων υποδομής στους χώρους του αεροδρομίου, ενώ η εκτέλεση του έργου που έχει αναληφθεί από την ίδια ανωτέρω κοινοπραξία με τον ίδιο φορέα "2024.002 – E MOBILITY PROJECT INFRASTRUCTURE WORKS", προϋπολογισμού 2.722.083,38 ΕΥΡΩ, βρίσκεται προς το τέλος ολοκλήρωσης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού κατασκευάστηκαν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάθηκαν έξι (6) καινούργιοι υπαίθριοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης καθώς και πενήντα τρεις (53) φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους του αεροδρομίου, κατασκευής ΑΒΒ.

Οι ανωτέρω συμβάσεις ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στον τομέα των δημοσίων υποδομών και τη στρατηγική προσήλωση της διοίκησης στους επιχειρησιακούς της στόχους.