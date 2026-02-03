Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2025 σε δώδεκα σχολικές μονάδες, έξι στη Δυτική Μακεδονία, τέσσερις στη Μεγαλόπολη και δύο ειδικά σχολεία στην Αττική. Στις δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 740 μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και πάνω από 85 εκπαιδευτικοί, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων και ανοιχτών δράσεων στις σχολικές κοινότητες.
Στο πλαίσιο του «Carbon Farming Schools
Συνολικά φυτεύτηκαν περισσότερα από 5.000 φυτά, συμπεριλαμβανομένων 160 δένδρων και 4.500 εποχικών λαχανικών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 18.000 λίτρα κομπόστγια τη βελτίωση του εδάφους με την εφαρμογή μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Επίσης, καλύφθηκαν πάνω από 1.600 τετραγωνικά μέτρα με άχυρο, συμβάλλοντας στη προστασία της υγείας του εδάφους και την φυσική δέσμευση CO2. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Από το 2023 έως σήμερα, μέσω του προγράμματος «CarbonFarming Schools», έχει δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 27 σχολικών κήπων σε όλη τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας, καθώς και τη σταθερή δέσμευση της ΔΕΗ και της Open Farm στην περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, όπου υλοποιήθηκε σημαντικό μέρος των δράσεων του προγράμματος. Οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν σύγχρονες πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας και ανέπτυξαν πράσινες δεξιότητες, καλλιεργώντας παράλληλα περιβαλλοντική συνείδηση και υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές. Στα ειδικά σχολεία της Αττικής, οι σχολικοί κήποι αξιοποιήθηκαν και ως θεραπευτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, ενισχύοντας τις κινητικές δεξιότητες και την ομαδική συνεργασία μέσα από τη βιωματική μάθηση.
Σε όλα τα σχολεία απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετ