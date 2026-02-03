Οριακή «ανάσα» στην Ουάσιγκτον: Τέλος στο shutdown υπό την σκιά πολιτικού θρίλερ

Μετά από ένα δραματικό εικοσιτετράωρο έντονων διαβουλεύσεων και διαδικαστικών ελιγμών, η αμερικανική κυβέρνηση απομακρύνεται από το χείλος της παράλυσης. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τρίτη το κρίσιμο πακέτο χρηματοδότησης, τερματίζοντας το μερικό shutdown που κράτησε «κλειδωμένες» βασικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες από το περασμένο Σάββατο.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (217 υπέρ έναντι 214 κατά), αντανακλώντας το βαθύ χάσμα στους κόλπους του Κογκρέσου. Η επιτυχία της διαδικασίας πιστώνεται στον Πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κατάφερε να συγκρατήσει την ισχνή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, παρά τις εσωκομματικές «ανταρσίες».

Το πακέτο, το οποίο οδεύει πλέον προς το γραφείο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την άμεση υπογραφή του, εξασφαλίζει τη λειτουργία των περισσότερων υπουργείων (Άμυνας, Οικονομικών, Εξωτερικών κ.α.) έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το «Αγκάθι» της Εσωτερικής Ασφάλειας

Ωστόσο, η συμφωνία παραμένει ημιτελής. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έλαβε μόνο μια προσωρινή παράταση δύο εβδομάδων. Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της έντασης που προκάλεσε η δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, γεγονός που ώθησε τη Γερουσία να «παγώσει» την ετήσια χρηματοδότηση του υπουργείου.

«Η ψήφιση των πέντε βασικών νομοσχεδίων μάς δίνει το απαραίτητο έρεισμα για την επόμενη μεγάλη μάχη», δήλωσε η Δημοκρατική εισηγήτρια Ρόζα ΝτεΛάουρο, η οποία παρά την κομματική γραμμή, στήριξε το πακέτο για να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάρρευση του κράτους.

Παρασκήνιο και «αλλαξοπιστίες»

Η ημέρα σημαδεύτηκε από ένα σπάνιο κοινοβουλευτικό δράμα:

Η Καθυστέρηση: Ο Μάικ Τζόνσον κράτησε την ψηφοφορία ανοιχτή για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, περιμένοντας να πείσει τους διαφωνούντες.

Το SAVE Act: Σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να συνδέσουν τη χρηματοδότηση με το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την ταυτοποίηση ψηφοφόρων, φέρνοντας τη διαδικασία στα πρόθυρα της αποτυχίας.

Η Ανατροπή: Ο βουλευτής Τζον Ρόουζ, που αρχικά ψήφισε «κατά», άλλαξε τη στάση του την τελευταία στιγμή μετά από έντονες πιέσεις της ηγεσίας, ξεκλειδώνοντας το αποτέλεσμα.

Η Ουάσινγκτον μπορεί να επιστρέφει στους ρυθμούς της, αλλά η ηρεμία θα είναι βραχύβια. Οι επόμενες 14 ημέρες θα αναλωθούν σε σκληρές διαπραγματεύσεις για τη μεταναστευτική πολιτική και τους νέους περιορισμούς («φράγματα») που ζητούν οι νομοθέτες για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών να εξαρτάται από μία και μόνο ψήφο, κάθε επόμενη κίνηση στο Καπιτώλιο θυμίζει πλέον «ναρκοπέδιο».