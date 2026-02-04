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Νιγηρία: Τουλάχιστον 170 νεκροί από ένοπλη επίθεση
Ειδήσεις
18:01 - 04 Φεβ 2026

Νιγηρία: Τουλάχιστον 170 νεκροί από ένοπλη επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 170 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση ενόπλων σε απομακρυσμένο χωριό της πολιτείας Κουάρα, στην κεντρική Νιγηρία, όπως δήλωσε στο Reuters τοπικός βουλευτής. Οι αρχές και οι στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες σε κοντινές δασικές περιοχές για τον εντοπισμό επιζώντων.

Επισημαίνεται ότι η επίθεση στο χωριό Γουόρο καταγράφεται ως η πλέον πολύνεκρη που έχει σημειωθεί φέτος στην περιοχή, η οποία συνορεύει με την πολιτεία Νίγηρα και γίνεται ολοένα και περισσότερο στόχος ενόπλων που επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους και κλέβουν ζώα.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, οι ένοπλοι συγκέντρωσαν τους κατοίκους, τους έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και τους εκτέλεσαν. Πολλοί κάτοικοι διέφυγαν στα γύρω δάση κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν σπίτια και καταστήματα.

Κατά τις μαρτυρίες κατοίκων, οι δράστες, που πιστεύεται ότι ήταν τζιχαντιστές και συχνά διεξάγουν κηρύγματα στο χωριό, απαίτησαν από τους ντόπιους να υποταχθούν στη Σαρία. Όταν οι κάτοικοι αρνήθηκαν, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια του κηρύγματος την Τρίτη (3/2).

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κουάρα τόνισε ότι αστυνομία και στρατός έχουν κινητοποιηθεί για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τα θύματα.

Σημειώνεται ότι η φονική επίθεση σημειώνεται εν μέσω τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Νιγηρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε τις «δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και απείλησε με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Το Δεκέμβριο, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων που χαρακτήρισαν τρομοκρατικούς.

Από την πλευρά τους, οι αρχές της Νιγηρίας αρνούνται τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι στη χώρα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί. Παράλληλα, οι δύο κυβερνήσεις βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για πιθανή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

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