Χρηματιστήριο: Συνέχεια στο ράλι με σταθερά υψηλό τζίρο - Οι παλιοί και νέοι πρωταγωνιστές στο ταμπλό

Ακόμα πιο ψηλά σκαρφάλωσε η ελληνική αγορά την Τετάρτη (4/2) με κλείσιμο ΓΔ στις 2407 +1.56%.

Η άνοδος ήρθε με παλιούς πρωταγωνιστές (τράπεζες, όμιλος Viohalco, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, EEE) αλλά και νέες προσθήκες (ΛΑΜΔΑ, METLEN, ΣΑΡ), διευρύνοντας έτσι το πεδίο δράσης της αγοράς -πάντα βέβαια στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (FTSE +1.6%)- και με τον τζίρο σταθερά υψηλό στα 398 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλότερες αποδόσεις σε ΛΑΜΔΑ +6.3% με πολύ αυξημένες μάλιστα συναλλαγές. Ακολούθησαν ΕΛΧΑ +4.9%, ΣΑΡ +1.9%, OPTIMA +5.3%, ΕΕΕ +3.6%, ΕΛΠΕ +2,6% και ΜΟΗ +2,4% από τις συνολικά 17 με άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Οι μεγαλύτερες απώλειες σε ΤΙΤΑΝ -3.8%, AKTR -0.9%.

Μεγάλη κινητικότητα στην METLEN +0.6% με σαφή στόχευση στο επίπεδο των 45,40, μετά και την ανακοίνωση της πώλησης πακέτων ΑΠΕ στην ΜΒ στην Schroders πιθανολογούμενων εσόδων (κατά την Morgan Stanley) ύψους 200-270 εκ. ευρώ, κεφάλαια που στην υποθετική περίπτωση επιτυχούς κατάληξης στο θέμα του Aluminium Dunkerque θα δώσουν την απαιτούμενη ρευστότητα (μαζί με τα έσοδα από την αντίστοιχη πώληση στην Χιλή) για την κρίσιμη εξαγορά.

Χωρίς αλλαγές η εικόνα στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με την υποεκτίμηση σε ροές κεφαλαίων να παίζει καθοριστικό ρόλο στην υποαπόδοση της κατηγορίας (FTSEM +0.9% σήμερα και μόλις +2% από την αρχή του χρόνου). Οι κυριότερες μεταβολές σε ΙΝΤΚΑ +2,7%, ΑΛΜΥ +5,3%, ΟΛΠ +1,3%, NOVAL +2,1% και ΠΡΟΦ +1,1% στα ιστορικά υψηλά του. Απώλειες στους περισσότερους τίτλους του δείκτη με τις μεγαλύτερες σε ΛΑΒΙ -1,1% μετά το πρόσφατο ράλι και ΑΒΑΞ -1,7%.

Ακόμα χαμηλότερες οι εισροές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με θετικά κλεισίματα σε ΚΟΥΑΛ +1,6%, QLCO +1,6% και ΜΟΤΟ +1,6% ενώ καθοδικά έκλεισαν η ΥΚΝΟΤ -7,5%, REALCONS -4,4%, ΠΑΠ -3,4% και ΙΝΛΙΦ -0,6%.

Ξεκινάει το αμέσως επόμενο διάστημα η περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων έτους από τις εισηγμένες με την αρχή να κάνει η ΕΕΕ και να ακολουθούν οι τράπεζες, η ΕΧΑΕ, τα ΕΛΠΕ μέσα στον Φεβρουάριο μεγέθη πάνω στα οποία θα στηριχτούν σε μεγάλο βαθμό και οι νέες εκθέσεις που θα ακολουθήσουν από ξένους και εγχώριους οίκους. Η BofA πάντως δεν περίμενε τα μεγέθη έτους για να συστήσει ελληνικούς μετοχικούς τίτλους ξεχωρίζοντας την ΔΕΗ, ενώ και η Morgan Stanley επιμένει για την Metlen με πολύ υψηλή τιμή στόχο στα 64 ευρώ (περιθώριο 43%) τονίζοντας την σημασία της υψηλής ρευστότητας της εισηγμένης.

Υψηλότερα οι ευρωπαϊκές αγορές - πλην Dax -0.3% - με τον Cac +1,2% και τον Stoxx600 +0.7% ενώ μεικτά δείχνουν τα futures στις ΗΠΑ εν μέσω συνεχιζόμενης αναταραχής στα crypto και ανάκαμψης στα πολύτιμα μέταλλα (+3% ο χρυσός και +7% το ασήμι).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης