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Χίος: Εισαγγελική εντολή για σύλληψη Μαροκινού που υποδείχθηκε από μάρτυρες ως ο διακινητής
Ειδήσεις
17:41 - 04 Φεβ 2026

Χίος: Εισαγγελική εντολή για σύλληψη Μαροκινού που υποδείχθηκε από μάρτυρες ως ο διακινητής

Reporter.gr Newsroom
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Εισαγγελική εντολή εκδόθηκε για τη σύλληψη του μοναδικού Μαροκινού υπηκόου που διασώθηκε από το σκάφος με μετανάστες ανοικτά της Χίου, έπειτα από καταθέσεις που τον κατονομάζουν ως τον διακινητή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες στη βάρκα ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (4/2) διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή της Χίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6abdsyjupl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους συνολικά 15 μετανάστες — 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Δεκατέσσερις σοροί ανασύρθηκαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατέληξε ακόμη μία γυναίκα που νοσηλευόταν τραυματισμένη.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης 26 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6a8nsq3d8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τις συνθήκες της τραγωδίας ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 17:58
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