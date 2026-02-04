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Γάζα: Δώδεκα Ισραηλινοί κατηγορούνται για λαθρεμπόριο προϊόντων προς τη Χαμάς
Ειδήσεις
18:01 - 04 Φεβ 2026

Γάζα: Δώδεκα Ισραηλινοί κατηγορούνται για λαθρεμπόριο προϊόντων προς τη Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Δώδεκα Ισραηλινοί κατηγορούνται σε υπόθεση που αφορά ένα μεγάλο δίκτυο λαθρεμπορίου διάφορων προϊόντων προς τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με αφετηρία το καλοκαίρι του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια, τα λαθραία προϊόντα περιελάμβαναν «μεταξύ άλλων, κούτες τσιγάρων, iPhones, μπαταρίες, καλώδια επικοινωνίας και ανταλλακτικά αυτοκινήτων», με συνολική αξία που φτάνει σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δώδεκα κατηγορούμενοι, καθώς και μια εταιρεία, αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για «βοήθεια προς εχθρό εν καιρώ πολέμου», επισημαίνεται από το υπουργείο.

Η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν ότι έχουν συλληφθεί «Ισραηλινοί πολίτες καθώς και κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας» στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Μεταξύ των υπόπτων, που περιλαμβάνουν και έφεδρους στρατιωτικούς, φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκαν την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας και της Σιν Μπετ.

Τρεις ακόμα ύποπτοι βρίσκονται υπό ανάκριση και αναμένεται να τους απαγγελθούν κατηγορίες σύντομα, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ των υπόπτων είναι και ο Μπεζαλέλ Ζίνι, αδελφός του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

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