ΗΠΑ: Ο τομέας υπηρεσιών σημειώνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2024 παρά τις επιμέρους προκλήσεις

Ο αμερικανικός τομέας υπηρεσιών κατέγραψε τον Ιανουάριο την υψηλότερη δραστηριότητά του από τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Institute for Supply Management (ISM).

Η έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 4/2, δείχνει ότι ο μεγαλύτερος τομέας της αμερικανικής οικονομίας συνεχίζει να επεκτείνεται, με τον συνολικό δείκτη υπηρεσιών να παραμένει στις 53,8 μονάδες, επίπεδο που υποδηλώνει θετική επιχειρηματική δραστηριότητα (τιμές πάνω από 50 μονάδες σηματοδοτούν επέκταση).

Παρά την ισχυρή συνολική εικόνα, η σύνθεση του δείκτη αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη κατάσταση. Ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών υποχώρησε στις 53,1 μονάδες, ενώ η απασχόληση παρουσίασε μόνο οριακή βελτίωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να κινούνται με προσοχή παρά τη συνολική ανάπτυξη.

Ο επιμέρους δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ISM ενισχύθηκε κατά περισσότερες από δύο μονάδες, φτάνοντας στις 57,4 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024. Συνολικά, έντεκα κλάδοι κατέγραψαν ανάπτυξη, με την αιχμή να εντοπίζεται στους τομείς υγείας, κοινής ωφέλειας, κατασκευών και λιανεμπορίου, ενώ πέντε κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και αποθήκευσης, παρουσίασαν συρρίκνωση.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η ζήτηση από το εξωτερικό επιβραδύνθηκε, με τις εξαγωγικές παραγγελίες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση από τον Μάρτιο του 2023, πιθανώς λόγω των δασμών που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο μέτωπο των κόστους, ο δείκτης τιμών που καταβάλλονται για υπηρεσίες και υλικά αυξήθηκε στις 66,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου τριμήνου, ενώ ο δείκτης παραδόσεων προμηθευτών ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, δείχνοντας μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης αποθεμάτων στις επιχειρήσεις υπηρεσιών κατρακύλησε κατά περισσότερες από εννέα μονάδες, στις 45,1, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από τα μέσα του 2024. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση αποθεμάτων μετά την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση της εορταστικής περιόδου, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αναπλήρωσης και προσαρμογής των αποθεμάτων τους.

Συνολικά, τα στοιχεία του ISM δείχνουν ότι ο τομέας υπηρεσιών στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρός, παρά τις επιμέρους προκλήσεις σε επίπεδο νέων παραγγελιών, εξαγωγών και αποθεμάτων, ενισχύοντας την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας με συνεχείς τάσεις επέκτασης.