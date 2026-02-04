ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ο τομέας υπηρεσιών σημειώνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2024 παρά τις επιμέρους προκλήσεις
Ειδήσεις
18:11 - 04 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Ο τομέας υπηρεσιών σημειώνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2024 παρά τις επιμέρους προκλήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αμερικανικός τομέας υπηρεσιών κατέγραψε τον Ιανουάριο την υψηλότερη δραστηριότητά του από τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Institute for Supply Management (ISM).

Η έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 4/2, δείχνει ότι ο μεγαλύτερος τομέας της αμερικανικής οικονομίας συνεχίζει να επεκτείνεται, με τον συνολικό δείκτη υπηρεσιών να παραμένει στις 53,8 μονάδες, επίπεδο που υποδηλώνει θετική επιχειρηματική δραστηριότητα (τιμές πάνω από 50 μονάδες σηματοδοτούν επέκταση).

Παρά την ισχυρή συνολική εικόνα, η σύνθεση του δείκτη αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη κατάσταση. Ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών υποχώρησε στις 53,1 μονάδες, ενώ η απασχόληση παρουσίασε μόνο οριακή βελτίωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να κινούνται με προσοχή παρά τη συνολική ανάπτυξη.

Ο επιμέρους δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ISM ενισχύθηκε κατά περισσότερες από δύο μονάδες, φτάνοντας στις 57,4 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024. Συνολικά, έντεκα κλάδοι κατέγραψαν ανάπτυξη, με την αιχμή να εντοπίζεται στους τομείς υγείας, κοινής ωφέλειας, κατασκευών και λιανεμπορίου, ενώ πέντε κλάδοι, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και αποθήκευσης, παρουσίασαν συρρίκνωση.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η ζήτηση από το εξωτερικό επιβραδύνθηκε, με τις εξαγωγικές παραγγελίες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση από τον Μάρτιο του 2023, πιθανώς λόγω των δασμών που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο μέτωπο των κόστους, ο δείκτης τιμών που καταβάλλονται για υπηρεσίες και υλικά αυξήθηκε στις 66,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου τριμήνου, ενώ ο δείκτης παραδόσεων προμηθευτών ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, δείχνοντας μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης αποθεμάτων στις επιχειρήσεις υπηρεσιών κατρακύλησε κατά περισσότερες από εννέα μονάδες, στις 45,1, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από τα μέσα του 2024. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση αποθεμάτων μετά την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση της εορταστικής περιόδου, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αναπλήρωσης και προσαρμογής των αποθεμάτων τους.

Συνολικά, τα στοιχεία του ISM δείχνουν ότι ο τομέας υπηρεσιών στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρός, παρά τις επιμέρους προκλήσεις σε επίπεδο νέων παραγγελιών, εξαγωγών και αποθεμάτων, ενισχύοντας την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας με συνεχείς τάσεις επέκτασης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»
Ειδήσεις

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας
Ειδήσεις

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln
Ειδήσεις

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ