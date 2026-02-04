Τραμπ: «Εξαιρετική» η συνομιλία με Σι – Ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην ατζέντα

Την αισιοδοξία του για την πορεία των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εξέφρασε σήμερα, Τετάρτη (4/2) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και η προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο της Κίνας βρίσκονται σε «εξαιρετικά καλό επίπεδο».

«Η σχέση με το Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Σι, είναι εξαιρετικά καλή και οι δύο αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζητήθηκαν μια σειρά από κρίσιμα διεθνή ζητήματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η Ταϊβάν, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και το Ιράν.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζεται και προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα, την οποία, όπως είπε, «ανυπομονεί ιδιαίτερα να πραγματοποιήσει».

Σι: Αμοιβαίος σεβασμός και ειρηνική συνύπαρξη

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι τα διμερή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό.

Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Σι δήλωσε ότι «αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα ένα προς ένα και οικοδομώντας συνεχώς αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούμε να χαράξουμε τον σωστό δρόμο για τη συνύπαρξη των δύο χωρών».

Ο Κινέζος ηγέτης εξέφρασε, επίσης, την ευχή το 2026 να αποτελέσει έτος ορόσημο για τις σχέσεις Πεκίνου – Ουάσιγκτον, σημειώνοντας:

«Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά κατά την οποία η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως δύο μεγάλες χώρες, θα κινηθούν προς τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία αμοιβαίου οφέλους».

«Αγκάθι» η Ταϊβάν

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να υλοποιήσει «περισσότερα μεγάλα και καλά πράγματα» με τον Τραμπ κατά το νέο έτος, όμως η Ουάσιγκτον θα πρέπει «να χειριστεί με σύνεση το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν», σημειώνοντας ότι το θέμα της Ταϊβάν «είναι το σημαντικότερο στις σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ».