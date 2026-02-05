Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
12:33 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό μπάσκετ η είδηση του θανάτου του πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Έλληνας προπονητής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1965 στην Αθήνα. Ως αθλητής αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στον Γ.Σ. Δαφνίου, την ΑΕΚ και το Παγκράτι, ενώ υπήρξε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, αφήνοντας από νωρίς το αποτύπωμά του στο άθλημα.

Τα πρώτα του βήματα στην προπονητική τα έκανε στον Γ.Σ. Δαφνίου, οδηγώντας τον σύλλογο για πρώτη φορά στις εθνικές κατηγορίες. Στη συνέχεια εργάστηκε στον Α.Ο. Αιγάλεω και στον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου, χτίζοντας σταδιακά τη φήμη ενός εργατικού και μεθοδικού προπονητή.

Το 2000 εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, αρχικά ως βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και αργότερα των Ντράγκαν Σάκοτα και Φώτη Κατσικάρη, έχοντας παράλληλα την ευθύνη του αναπτυξιακού προγράμματος της ομάδας. Το 2005 συνεργάστηκε με τον Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο, ενώ τη σεζόν 2006 ανέλαβε εκ νέου τον Α.Ο. Αιγάλεω, τον οποίο οδήγησε για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία, παραμένοντας στον πάγκο του έως το 2009.

Τη σεζόν 2009–2010 εργάστηκε στο Περιστέρι, ενώ το 2011–2012 βρέθηκε ξανά στον Πανελλήνιο, με τον οποίο έφτασε έως τη φάση των «16» του EuroCup. Ακολούθησαν θητείες στην Α.Ε. Ίκαρο Καλλιθέας (2012), στον Πανιώνιο (2012–2013) και στον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο την επόμενη χρονιά.

Από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε προπονητής του Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου – Ρέθυμνο Cretan Kings, ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 ανέλαβε τον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 βρέθηκε στον πάγκο του Γ.Σ.Λ. Φάρου.

Παράλληλα, από το 2014 έως το 2017 υπηρέτησε την Εθνική Ελλάδας ως βοηθός προπονητή, αρχικά δίπλα στον Φώτη Κατσικάρη και στη συνέχεια στον Κώστα Μίσσα. Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ανδρών, οδηγώντας τη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης του 2019. Το 2022 αποχώρησε από τον πάγκο της «γαλανόλευκης» με απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Το 2021 εργάστηκε στον Ηρακλή, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ανέλαβε την πολωνική Αστόρια Μπίντγκοστς. Τον Αύγουστο του 2023 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εθνική ομάδα του Κατάρ, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τα αναπτυξιακά τμήματα των εθνικών ομάδων της χώρας. Τον Ιούλιο του 2025 ανέλαβε την πρωταθλήτρια Μογγολίας, Κούλεγκουντ Μπρόνκος.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος αφήνει πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό και διεθνές μπάσκετ, έχοντας υπηρετήσει το άθλημα με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση επί δεκαετίες.

