Τουρκία: Αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο οι ισχυρισμοί της Ελλάδας για τα 12 μίλια

Αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που αναμένεται να γίνει στις 11 Φεβρουαρίου. Το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει πως η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια.

Αφορμή για την ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, για το θέμα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εθνική θέση της Ελλάδας που αναφέρει πως το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια «είναι αναφαίρετο» και ότι «θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες».

Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει από τη μεριά του πως «η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής».

«Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης», σημειώνει ακόμη η Αγκυρα και προσθέτει:

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες».

«Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν και αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους», καταλήγει το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.