ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
16:09 - 05 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική άνοδο κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στις εκτεταμένες χιονοθύελλες που έπληξαν μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, τα συνολικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 22.000 και διαμορφώθηκαν, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, στις 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν 212.000 αιτήσεις. Ωστόσο, οι σφοδρές χιονοπτώσεις και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στα τέλη Ιανουαρίου σε πολλές περιοχές της χώρας ενδέχεται να οδήγησαν ορισμένους εργαζομένους σε προσωρινή διακοπή της εργασίας τους.

Παράλληλα, αυξημένος εμφανίστηκε και ο αριθμός όσων συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα – δείκτης που αντανακλά τον ρυθμό απορρόφησης στην απασχόληση. Ειδικότερα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ενισχύθηκαν κατά 25.000 και ανήλθαν στα 1,844 εκατ. άτομα, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου.

