Οι ΗΠΑ προειδοποιούν: «Αναχωρήστε άμεσα από το Ιράν» ενόψει συνομιλιών υψηλού ρίσκου

Επείγουσα προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε νωρίς την Παρασκευή (6/2) η Εικονική Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αναχωρήσουν άμεσα και να έχουν έτοιμα σχέδια εξόδου που δεν θα βασίζονται σε βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στο Ομάν, σε ένα κλίμα έντονης καχυποψίας και με ελάχιστες ενδείξεις σύγκλισης ως προς την ατζέντα. Από αμερικανικής πλευράς στις επαφές αναμένεται να συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ιρανική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, όπως αναφέρει το CNBC.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον απευθύνει παρόμοια έκκληση. Τον τελευταίο μήνα έχουν εκδοθεί αρκετές αντίστοιχες προειδοποιήσεις, με την πιο πρόσφατη στα μέσα Ιανουαρίου, όταν ο Τραμπ εξέταζε ανοιχτά σενάρια στρατιωτικής παρέμβασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων πληγμάτων.

Οι συνομιλίες στο Ομάν θα είναι οι πρώτες επίσημες επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον μετά την έντονη κλιμάκωση του περασμένου Ιουνίου, όταν ένας 12ήμερος πόλεμος με το Ισραήλ οδήγησε σε αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, οι διαφωνίες για το εύρος και τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών εντείνουν τις αμφιβολίες για το αν μπορεί να προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να απαιτούν από το Ιράν να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, να αποδεχθεί περιορισμούς στο βαλλιστικό του πρόγραμμα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απαιτήσεις αυτές ως απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας και προειδοποιεί ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στην περιοχή και το Ισραήλ.

Το διπλωματικό παρασκήνιο εκτυλίσσεται ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές και οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο. Ο Τραμπ έχει κάνει λόγο για αποστολή «μαζικής αρμάδας», με αιχμή το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, λίγο πριν από τις συνομιλίες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ή ακόμη και αποκλιμάκωσης είναι περιορισμένες, καθώς οι βασικές θέσεις των δύο πλευρών απέχουν σημαντικά και το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείονται σενάρια όπως ένας ναυτικός αποκλεισμός τύπου Βενεζουέλας, περιορισμένα στρατιωτικά πλήγματα ή ακόμη και ευρείας κλίμακας σύγκρουση.

Αρχικά, οι συνομιλίες επρόκειτο να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων περιφερειακών παραγόντων, όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Ωστόσο, η Τεχεράνη ζήτησε την τελευταία στιγμή αλλαγή τόπου και μορφής, επιμένοντας σε συνάντηση αποκλειστικά μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών στο Ομάν.

Η πίεση αυξάνεται και στο εσωτερικό του Ιράν, μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις των τελευταίων μηνών και τη σκληρή καταστολή τους. Ο Τραμπ είχε στο παρελθόν απειλήσει ότι θα παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει τελικά σε στρατιωτική δράση.

Καθώς η αμερικανική αξιοπιστία θεωρείται ότι έχει τεθεί στο τραπέζι, η απόρριψη ουσιαστικών παραχωρήσεων από την Τεχεράνη ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση — είτε από τις ΗΠΑ είτε, εναλλακτικά, από το Ισραήλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7mroox24qx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}