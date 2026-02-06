ΕΚΤ: Αμετάβλητες οι προβλέψεις για πληθωρισμό και ανεργία μέχρι το 2027

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των εκτιμήσεων των αναλυτών, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026, να αυξηθεί στο 2,0% το 2027 και να φτάσει το 2,1% το 2028. Οι προβλέψεις για τα έτη 2026 και 2027 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την έρευνα του δ΄ τριμήνου του 2025, ενώ για το 2028 δεν υπήρχε αντίστοιχη εκτίμηση στην προηγούμενη έρευνα.
Σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού – εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων – οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον δείκτη στο 2,0% για το 2026, το 2027 και το 2028, επίσης χωρίς αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα για τα δύο πρώτα χρόνια.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,2% το 2026, στο 1,4% το 2027 και στο 1,3% το 2028. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, οι προσδοκίες αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω για το 2026 (από 1,1%), ενώ παρέμειναν αμετάβλητες για το 2027.
Όσον αφορά την ανεργία, οι εκτιμήσεις διατηρήθηκαν σταθερές για το 2026 και το 2027, στο 6,3% και 6,2% αντίστοιχα, με περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 6,1% για το 2028.