ΕΚΤ: Αμετάβλητες οι προβλέψεις για πληθωρισμό και ανεργία μέχρι το 2027

Αμετάβλητες παραμένουν οι προβλέψεις των επαγγελματιών της αγοράς για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου τους τελευταίους μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των εκτιμήσεων των αναλυτών, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026, να αυξηθεί στο 2,0% το 2027 και να φτάσει το 2,1% το 2028. Οι προβλέψεις για τα έτη 2026 και 2027 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την έρευνα του δ΄ τριμήνου του 2025, ενώ για το 2028 δεν υπήρχε αντίστοιχη εκτίμηση στην προηγούμενη έρευνα.

Σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού – εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων – οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον δείκτη στο 2,0% για το 2026, το 2027 και το 2028, επίσης χωρίς αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα για τα δύο πρώτα χρόνια.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,2% το 2026, στο 1,4% το 2027 και στο 1,3% το 2028. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, οι προσδοκίες αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω για το 2026 (από 1,1%), ενώ παρέμειναν αμετάβλητες για το 2027.

Όσον αφορά την ανεργία, οι εκτιμήσεις διατηρήθηκαν σταθερές για το 2026 και το 2027, στο 6,3% και 6,2% αντίστοιχα, με περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 6,1% για το 2028.