ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΚΤ: Αμετάβλητες οι προβλέψεις για πληθωρισμό και ανεργία μέχρι το 2027
Ειδήσεις
14:22 - 06 Φεβ 2026

ΕΚΤ: Αμετάβλητες οι προβλέψεις για πληθωρισμό και ανεργία μέχρι το 2027

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αμετάβλητες παραμένουν οι προβλέψεις των επαγγελματιών της αγοράς για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου τους τελευταίους μήνες.  

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των εκτιμήσεων των αναλυτών, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026, να αυξηθεί στο 2,0% το 2027 και να φτάσει το 2,1% το 2028. Οι προβλέψεις για τα έτη 2026 και 2027 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την έρευνα του δ΄ τριμήνου του 2025, ενώ για το 2028 δεν υπήρχε αντίστοιχη εκτίμηση στην προηγούμενη έρευνα.

Σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού – εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων – οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον δείκτη στο 2,0% για το 2026, το 2027 και το 2028, επίσης χωρίς αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα για τα δύο πρώτα χρόνια.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,2% το 2026, στο 1,4% το 2027 και στο 1,3% το 2028. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, οι προσδοκίες αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω για το 2026 (από 1,1%), ενώ παρέμειναν αμετάβλητες για το 2027.

Όσον αφορά την ανεργία, οι εκτιμήσεις διατηρήθηκαν σταθερές για το 2026 και το 2027, στο 6,3% και 6,2% αντίστοιχα, με περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 6,1% για το 2028.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές
Οικονομία

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς
Οικονομία

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Νομίσματα

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ