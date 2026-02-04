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Ανατροπή στο «θρίλερ» ΗΠΑ-Ιράν: Την Παρασκευή οι διαβουλεύσεις, λέει η Τεχεράνη
Ειδήσεις
22:38 - 04 Φεβ 2026

Ανατροπή στο «θρίλερ» ΗΠΑ-Ιράν: Την Παρασκευή οι διαβουλεύσεις, λέει η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις επικείμενες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, με αντικρουόμενες ειδήσεις να έρχονται η μία μετά την άλλη στην επιφάνεια, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (4/2) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέες απειλές προς τον Χαμενεΐ.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η Ουάσιγκτον σκόπευε να απορρίψει το αίτημα του Ιράν για μεταφορά των συζητήσεων στο Ομάν (αντί για την Κωνσταντινούπολη, όπως είχε αρχικά οριστεί) και αλλαγή της σύνθεσής τους, με την παρουσία αξιωματούχων μόνον από ΗΠΑ και Τεχεράνη κι όχι και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μέσω της μετατροπής της συνάντησης σε τετ α τετ Ιράν – ΗΠΑ, η Τεχεράνη αποσκοπούσε στον περιορισμό της ατζέντας μόνο για το θέμα των πυρηνικών, βγάζοντας εκτός άλλα ζητήματα, όπως οι πύραυλοι και η τρομοκρατία, τα οποία είναι κομβικά για την Ουάσιγκτον και τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μετά την είδηση ότι οι διαβουλεύσεις πρόκειται να ναυαγήσουν πριν καν αρχίσουν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τον Χαμενεΐ, γράφοντας στο Truth Social ότι «θα πρέπει να ανησυχεί».

Παρ’ όλα αυτά, λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι συζητήσεις θα διενεργηθούν κανονικά την Παρασκευή (13/2) στο Ομάν στην προγραμματισμένη ώρα, δηλαδή 10 το πρωί (12 μ.μ. ώρα Ελλάδος).

Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή στο Reuters, λέγοντας ότι πράγματι η συνάντηση έκλεισε για το πρωί της Παρασκευής στο Ομάν.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η ατζέντα θα είναι μονοθεματική – δηλαδή αν θα τεθεί επί τάπητος μόνο το θέμα των πυρηνικών του Ιράν – ή διευρυμένη, περιλαμβάνοντας και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 09:59
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