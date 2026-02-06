ΗΠΑ: Χρηματοδοτούν ευρωπαϊκές «ΜΑGA-οργανώσεις» για να προωθήσουν τα συμφέροντα και τις πολιτικές τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει think-tanks και φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ευρώπη που συνδέονται με το κίνημα MAGA, με στόχο τη διάδοση των πολιτικών θέσεων της Ουάσιγκτον.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν σε άρθρο του οι Financial Times, η ανώτερη αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, Σάρα Ρότζερς, ταξίδεψε στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο για να συναντήσει επιδραστικά δεξιά think-tanks και είχε επαφές με βασικά στελέχη του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, συζητώντας για την αξιοποίηση ενός κονδυλίου για τη διάδοση των «αμερικανικών αξιών».

Η χρηματοδότηση συνδέεται με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθούν αργότερα φέτος, όπως ανέφεραν πηγές.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω πρωτοβουλία αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους της Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα στις κεντροαριστερές κυβερνήσεις όπως το Εργατικό Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα ανησυχούν ότι αμερικανικά κυβερνητικά κονδύλια χρησιμοποιούνται για την υπονόμευση των πολιτικών τους.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το πρόγραμμα αποτελεί παραλλαγή προηγούμενων projects του Υπουργείου Εξωτερικών που διοχέτευαν χρηματοδότηση σε συγκεκριμένες διεθνείς πρωτοβουλίες και πιθανότατα θα επικεντρωθεί σε δράσεις που έχουν έδρα το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες της Ρότζερς πραγματοποιούνται την ώρα που ο Λευκός Οίκος έχει επικρίνει παραδοσιακούς συμμάχους στην Ευρώπη. Η εθνική στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, καλεί για «καλλιέργεια αντίστασης» στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης. Το έγγραφο προειδοποιεί ότι η μαζική μετανάστευση και η «λογοκρισία της ελεύθερης έκφρασης» θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «εκμηδένιση του πολιτισμού».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ερμηνεύσει τις προσπάθειες της Ευρώπης να ρυθμίσει το διαδικτυακό περιεχόμενο, ακόμη και σε μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ρότζερς, η οποία είναι υφυπουργός για τη δημόσια διπλωματία, είχε συνεργάτες σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα για την ελευθερία του λόγου πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση, πολλοί από τους οποίους ήταν πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τους πόρους και την προσοχή της διοίκησης Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι στόχος της είναι η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την Online Safety και ο Κανονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ.

Παρά τις διαφορές στη δομή και το περιεχόμενο των νόμων, η διοίκηση Τραμπ τους θεωρεί «αμερικανικά στοχευμένα ρυθμιστικά πλαίσια» που επιδιώκουν να πλήξουν την ελευθερία του λόγου, την αμερικανική βιομηχανία και την ανεξαρτησία του τεχνολογικού τομέα.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υπερασπιστεί από τη μεριά της τον Online Safety Act ως κρίσιμο για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.

Ένα άλλο ανώτερο στέλεχος του Reform δήλωσε ότι του είχε μεταφερθεί ότι η Ρότζερς «είχε ένα κονδύλι του Υπουργείου Εξωτερικών για να ξεκινήσει MAGA-style δράσεις σε διάφορα μέρη», προσθέτοντας ότι ήθελε να «χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκούς οργανισμούς για να υπονομεύσει κυβερνητικές πολιτικές».

«Ο ρόλος της υφυπουργού Ρότζερς είναι να υποστηρίζει τους αμερικανικούς στόχους. Δεν το κρύβουμε καθόλου. Κάθε επιχορήγηση είναι πλήρως γνωστοποιημένη και λογοδοτούμενη», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Και τα δύο στελέχη του Reform δήλωσαν ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα στο κόμμα σχετικά με τη σύνδεση με MAGA πρωτοβουλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι η διοίκηση Τραμπ είναι αντιδημοφιλής στη χώρα. Περίπου το 16% των Βρετανών έχει θετική γνώμη για τον Τραμπ, ενώ το 81% τον βλέπει αρνητικά, σύμφωνα με το YouGov tracker.