ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερβαίνει τον Τραμπ και αποδοκιμάζει τους δασμούς στον Καναδά

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τετάρτη (11/2) ψήφισμα με το οποίο αποδοκιμάζει τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά, σε μια εξέλιξη που συνιστά πλήγμα για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, και μια σπάνια δημόσια διαφοροποίηση Ρεπουμπλικανών από την εμβληματική οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 219 ψήφους υπέρ έναντι 211 κατά, με αρκετούς Ρεπουμπλικανούς να «σπάνε» τη γραμμή του κόμματος και να στηρίζουν την πρόταση. Ένας Δημοκρατικός, ο βουλευτής Τζάρεντ Γκόλντεν από το Μέιν, ψήφισε κατά, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Το ψήφισμα, που κατέθεσε ο Δημοκρατικός Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, τέθηκε προς ψήφιση μία ημέρα μετά την αποτυχία διαδικαστικής ψηφοφορίας για κανόνα που θα απέκλειε κάθε κοινοβουλευτική πρόκληση στους δασμούς Τραμπ. Τρεις Ρεπουμπλικανοί είχαν στηρίξει τότε τους Δημοκρατικούς, μπλοκάροντας την προσπάθεια της ηγεσίας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε δημοσίως τους Ρεπουμπλικανούς ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους τον παρακάμψουν στο ζήτημα των δασμών.

«Κάθε Ρεπουμπλικανός, στη Βουλή ή στη Γερουσία, που θα ψηφίσει κατά των ΔΑΣΜΩΝ θα υποστεί σοβαρές συνέπειες στις εκλογές — και αυτό περιλαμβάνει και τις εσωκομματικές αναμετρήσεις!» έγραψε στον λογαριασμό του στο TRUTH Social. «Οι ΔΑΣΜΟΙ μάς έδωσαν Οικονομική και Εθνική Ασφάλεια και κανένας Ρεπουμπλικανός δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για την καταστροφή αυτού του προνομίου».

Ωστόσο, για ορισμένους Ρεπουμπλικανούς —ιδίως σε αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες όπου οι δασμοί είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς— το πολιτικό ρίσκο άξιζε. Ο Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα, που αποχωρεί στο τέλος της θητείας του και ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος επιχείρησε ανεπιτυχώς να αλλάξει τη στάση του.

«Ψήφισα με βάση την αρχή», είπε για τη διαδικαστική ψηφοφορία της Τρίτης. «Προσπάθησαν να προσφέρουν “γλυκαντικά” για τη Νεμπράσκα, αλλά απάντησα: τι γίνεται με τις άλλες 49 πολιτείες;»

Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, οι Δημοκρατικοί ξέσπασαν σε επευφημίες στην αίθουσα της Βουλής.

Πολιτική σύγκρουση για την εξουσία στο εμπόριο και αβέβαιο μέλλον στη Γερουσία

«Ο Σπίκερ συνεχίζει να απεκδύεται των ευθυνών του, παραχωρώντας στο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία του Άρθρου Ι του Συντάγματος που ανήκει στο Κογκρέσο», ανέφερε ο Μικς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλέον μια ξεκάθαρη επιλογή: να ταχθούν δημοσίως με τους Δημοκρατικούς για τον τερματισμό αυτών των δασμών που αυξάνουν το κόστος ή να συνεχίσουν να αναγκάζουν τις αμερικανικές οικογένειες να πληρώνουν γι’ αυτούς».

Το μέτρο περνά τώρα στη Γερουσία, η οποία είχε εγκρίνει παρόμοια ψηφίσματα πέρυσι.

«Το Κογκρέσο μίλησε με διακομματική σαφήνεια: ήρθε η ώρα να δοθεί ανακούφιση στους Αμερικανούς και να τερματιστεί ο “δασμολογικός φόρος” του Τραμπ», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. «Αυτή η πολιτική που εκτινάσσει τις τιμές αυξάνει το κόστος στα πάντα — από τα τρόφιμα έως τους λογαριασμούς ενέργειας — επειδή ο Τραμπ επέλεξε το χάος αντί της κοινής λογικής. Ήρθε η ώρα να δοθεί ανακούφιση».

Η ψηφοφορία έφερε τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής αντιμέτωπους με ένα δίλημμα: πίστη στον πρόεδρο ή απόρριψη μιας οικονομικής πολιτικής που πολλοί στο κόμμα τους θεωρούν επιζήμια.

Οι βουλευτές Τόμας Μάσι (Κεντάκι), Κέβιν Κάιλι (Καλιφόρνια) και Ντον Μπέικον (Νεμπράσκα) είχαν ήδη διαφοροποιηθεί, ψηφίζοντας με τους Δημοκρατικούς για να αποτρέψουν κανόνα που θα μπλόκαρε κάθε συζήτηση για τους δασμούς έως τις 31 Ιουλίου.

«Δεν μου αρέσει να βάζουμε σε παύση το σημαντικό έργο της Βουλής, αλλά το Κογκρέσο πρέπει να μπορεί να συζητά για τους δασμούς. Οι δασμοί ήταν συνολικά αρνητικοί για την οικονομία και αποτελούν σημαντικό φόρο που πληρώνουν οι Αμερικανοί καταναλωτές, οι βιομηχανίες και οι αγρότες», έγραψε ο Μπέικον.

Με την οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, ο Τζόνσον μπορεί να αντέξει την απώλεια μόλις μίας ψήφου, εφόσον όλοι οι Δημοκρατικοί είναι παρόντες και ψηφίσουν υπέρ του τερματισμού των δασμών κατά του Καναδά.

Παρά ταύτα, η πρωτοβουλία θεωρείται πιθανότατα συμβολική. Ακόμη και αν η Γερουσία εγκρίνει το ψήφισμα του Μικς, ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει βέτο.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα με μια τόσο οριακή πλειοψηφία», δήλωσε ο Τζόνσον σε συνέντευξή του στο Fox Business. «Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Δεν χρειάζεται να περιορίσουμε την εξουσία του προέδρου τη στιγμή που διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες “Πρώτα η Αμερική” με χώρες σε όλο τον κόσμο».