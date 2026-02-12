Ράτκλιφ: Απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ για τις δηλώσεις του περί «αποικισμού» του Ηνωμένου Βασιλέιου
Ειδήσεις
22:35 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σε δημόσια συγγνώμη προχώρησε ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «αποικιστεί από μετανάστες».

«Μετανιώνω που η διατύπωσή μου προσέβαλε ανθρώπους στη Βρετανία και την Ευρώπη και δημιούργησε ανησυχία. Ωστόσο, θεωρώ σημαντικό να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για μια ελεγχόμενη και σωστά διαχειριζόμενη μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε ο Ράτκλιφ.

Ο ιδρυτής του χημικού κολοσσού INEOS και κάτοχος του ενός τρίτου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Sky News ότι οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα, επιβαρύνουν την οικονομία.

«Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία όταν εννέα εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν επιδόματα και ταυτόχρονα εισέρχονται στη χώρα τεράστιοι αριθμοί μεταναστών. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ουσιαστικά αποικιστεί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την περασμένη Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας μάλιστα τη φράση σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν πολιτική και κοινωνική θύελλα. Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τα σχόλια «λανθασμένα», υποστηρίζοντας ότι ενισχύουν όσους επιδιώκουν τον διχασμό της χώρας. Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς τα περιέγραψε ως «απαράδεκτα» και «αποκρουστικά».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι επέκριναν τη χρήση του όρου «αποικίστηκε», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη συγκεκριμένη διατύπωση.

