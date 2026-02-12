Γαλλία: Συνελήφθη κύκλωμα επαναχρησιμοποίησης εισιτηρίων που προκάλεσε ζημιά άνω των 10 εκατ. σε Λούβρο και Βερσαλλίες
Ειδήσεις
21:48 - 12 Φεβ 2026

Γαλλία: Συνελήφθη κύκλωμα επαναχρησιμοποίησης εισιτηρίων που προκάλεσε ζημιά άνω των 10 εκατ. σε Λούβρο και Βερσαλλίες

Reporter.gr Newsroom
Εννέα άτομα συνελήφθησαν σήμερα (12/2) από τις γαλλικές αρχές, καθώς κατηγορούνται για κύκλωμα απάτης που αφορούσε την έκδοση εισιτηρίων για το Μουσείο του Λούβρου και το Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, οι οικονομικές ζημίες για το Λούβρο εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο εργαζόμενοι του μουσείου, ξεναγοί, καθώς και το άτομο που φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου, όπως ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το Λούβρο είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα και το φθινόπωρο, εξαιτίας μιας θεαματικής διάρρηξης με λεία που εκτιμήθηκε στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας για την υπόθεση των εισιτηρίων, οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής κατασχέσει 957.000 ευρώ σε μετρητά και 486.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι ύποπτοι φέρονται να επένδυσαν μέρος των παράνομων εσόδων σε ακίνητα, τόσο στη Γαλλία όσο και στο Ντουμπάι.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η διοίκηση του Λούβρου κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης της Παράτυπης Μετανάστευσης ένα ζευγάρι Κινέζων ξεναγών. Οι δύο φέρονται να εισήγαγαν ομάδες τουριστών στο μουσείο χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά άτομα. Στη συνέχεια, και άλλοι ξεναγοί τέθηκαν υπό υποψία για ανάλογες πρακτικές.

Η παρακολούθηση των υπόπτων επιβεβαίωσε τις υποψίες της διεύθυνσης του μουσείου, κυρίως ως προς την επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι υπήρχαν και συνεργοί εντός του Λούβρου, οι οποίοι φέρονται να χρηματίζονταν προκειμένου να μην προβαίνουν σε ελέγχους.

Η εισαγγελία έχει κινήσει διαδικασίες για αδικήματα που περιλαμβάνουν απάτη από οργανωμένη συμμορία, ξέπλυμα χρήματος, ενεργητική και παθητική διαφθορά, διευκόλυνση παράτυπης εισόδου και παραμονής στη χώρα, καθώς και χρήση πλαστών εγγράφων.

