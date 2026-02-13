Ρεκόρ ανεπάρκειας τελωνειακών εγγυήσεων στις ΗΠΑ λόγω των δασμών Τραμπ

Ένας αριθμός-ρεκόρ εταιρειών που αποστέλλουν προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταφέρνει να καλύψει μια ομοσπονδιακή απαίτηση: να παρέχει οικονομική εγγύηση ότι μπορεί να πληρώσει τους εισαγωγικούς δασμούς που ενεργοποιήθηκαν από τις δασμολογικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλλονται επίσης ποσά-ρεκόρ στο αμερικανικό Δημόσιο για την κάλυψη αυτών των ελλειμμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ που κοινοποιήθηκαν στο CNBC, οι λεγόμενες «ανεπάρκειες τελωνειακών εγγυήσεων» (customs bond insufficiencies) έφτασαν τις 27.479 το οικονομικό έτος 2025, με τη συνολική αξία τους να εκτινάσσεται σχεδόν στα 3,6 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό και τη μεγαλύτερη συνολική αξία ανεπάρκειας εγγυήσεων που έχει καταγραφεί ποτέ. Μάλιστα, το μέγεθος αυτό είναι διπλάσιο σε σχέση με το 2019, όταν οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974 είχαν επίσης οδηγήσει σε ελλείψεις εγγυήσεων.

«Οι εγγυήσεις αποτελούν το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων για να διασφαλίζει τα έσοδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Τελωνείων, η επάρκεια των εγγυήσεων επανεξετάζεται συνεχώς. Μια εγγύηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής όταν η υποχρέωση ενός εισαγωγέα για δασμούς και φόρους υπερβαίνει το 100% της υφιστάμενης εγγυητικής του κάλυψης. Η αύξηση των ανεπαρκειών καταγράφεται σε μια περίοδο ρεκόρ εσόδων από δασμούς για την αμερικανική κυβέρνηση: μόνο τον Ιανουάριο οι εισπράξεις από δασμούς ανήλθαν στα 30 δισ. δολάρια, ενώ από την αρχή του έτους έφτασαν τα 124 δισ. δολάρια — αύξηση 304% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

«Συνολικά, είναι λογικό οι ανεπάρκειες να έχουν υπερδιπλασιαστεί», δήλωσε η δικηγόρος Jennifer Diaz της Diaz Trade Law. «Πολλές εταιρείες θεωρούν δεδομένο ότι μια εγγύηση 50.000 δολαρίων αρκεί για ένα έτος. Όμως μπορεί να μην αρκεί. Δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένους υπολογισμούς και δεν έχουν κάποιον να τους καθοδηγήσει ότι η υποχρέωση εγγύησής τους είναι υψηλότερη».

Διεθνείς ειδικοί στο εμπόριο ανέφεραν στο CNBC ότι, με ορισμένους δασμούς να αυξάνονται από 10%-25% ή και περισσότερο για συγκεκριμένα προϊόντα, τα ποσά των τελωνειακών εγγυήσεων που απαιτούνται από τους εισαγωγείς κυμαίνονται πλέον από το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον κανονισμό —50.000 δολάρια— έως και 450 εκατ. δολάρια.

Οι εισαγωγείς αγοράζουν τελωνειακές εγγυήσεις, γνωστές και ως εγγυητικές (surety bonds), μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών εταιρειών που ονομάζονται surety companies. Οι εγγυήσεις εκδίδονται περίπου 30 ημέρες πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στις ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Τελωνεία θα εισπράξουν τους απαιτούμενους δασμούς σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Οι εγγυήσεις παραμένουν δεσμευμένες από τα Τελωνεία για 314 ημέρες σε λογαριασμούς που δεν αποφέρουν τόκο. Στο διάστημα αυτό, οι καταβληθέντες δασμοί μπορούν να ελεγχθούν και να λάβουν την τελική έγκριση της κυβέρνησης.

Οι Αμερικανοί εισαγωγείς καταβάλλουν ασφάλιστρο για την έκδοση της εγγύησης, το οποίο συνήθως ανέρχεται στο 1% του ορίου της εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί στο 10% των δασμών και φόρων που καταβλήθηκαν σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών. Αν αυξηθούν οι δασμοί και οι φόροι, αυξάνεται αντίστοιχα και η απαίτηση για εγγύηση.

Ασφαλιστικές εταιρείες ανέφεραν στο CNBC ότι έχουν δει αυξήσεις στα ποσά των εγγυήσεων άνω του 200%. «Σε μία ασυνήθιστη περίπτωση, ένας μεγάλος πελάτης μας από τη βιομηχανία αυτοκινήτου είδε το ποσό της τελωνειακής του εγγύησης να αυξάνεται κατά 550%», δήλωσε ο Vincent Moy, επικεφαλής διεθνών εγγυήσεων της Marsh Risk.

Εάν μια εγγύηση κριθεί ανεπαρκής, ο εισαγωγέας δεν μπορεί να παραλάβει το φορτίο του, το οποίο παραμένει δεσμευμένο από τα Τελωνεία μέχρι να καλυφθούν οι απαιτήσεις. Για να καλυφθεί το έλλειμμα, πρέπει να εκδοθεί νέα εγγύηση — διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 10 ημέρες.

Πέρα από τις εγγυήσεις, οι εταιρείες βασίζονται και σε πρόσθετες εξασφαλίσεις (collateral) για την κάλυψη των δασμών. «Αν οι εταιρείες δεν αυξήσουν τις εξασφαλίσεις τους, τα εμπορεύματα θα σταματήσουν στο λιμάνι», ανέφερε ο Moy. Οι εξασφαλίσεις αυτές παρακρατούνται από την ασφαλιστική εταιρεία για το ίδιο διάστημα των 314 ημερών που προβλέπουν τα Τελωνεία. Εταιρείες δήλωσαν στο CNBC ότι οι ανεπάρκειες εγγυήσεων που προκλήθηκαν από τους δασμούς έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις τους με τους τελωνειακούς διαμεσολαβητές (customs brokers).

Εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να αποφανθεί για τη νομιμότητα των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act). Η 20ή Φεβρουαρίου είναι η επόμενη πιθανή ημερομηνία απόφασης. Οι Αμερικανοί εισαγωγείς ενδέχεται να δικαιούνται όχι μόνο επιστροφές δασμών, αλλά και επιστροφή ποσών που κατέβαλαν για εγγυήσεις και σχετικές εξασφαλίσεις. Εάν επιστραφούν οι δασμοί, τα ποσά των εγγυήσεων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εισαγωγές μπορούν να μειωθούν ώστε να καλύπτουν επαρκώς τους οφειλόμενους δασμούς, φόρους και τέλη. Οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην ασφαλιστική εταιρεία που εξέδωσε την εγγύηση για τη μείωση του ποσού της εγγύησης και των εξασφαλίσεων. Οι ειδικοί στο εμπόριο συμβουλεύουν τους εισαγωγείς να είναι προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες επισημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην επιστροφή των χρημάτων, λόγω των απαιτήσεων τεκμηρίωσης και ελέγχου. Η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να επαληθεύσει και να ελέγξει τα σχετικά έγγραφα πριν αποδεσμεύσει οποιαδήποτε εξασφάλιση.