Χρηματιστήριο: Η χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025 - Απώλειες 3,1% στην εβδομάδα

Οι εισαγόμενες πιέσεις κυρίως στον κλάδο τεχνολογίας έπαιξαν τελικά τον ρόλο τους και στην ελληνική αγορά, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των 7 εβδομάδων, με τον ΓΔ να υποχωρεί σημαντικά και να κλείνει σήμερα (13/2) στις 2288 -2,8% και -3,1% στην εβδομάδα, με τα περισσότερα blue chip υπό πίεση και μεγάλη προσφορά τίτλων (τζίρος 387 εκ.)

Μόλις 1 μετοχή του FTSE που κράτησε Θερμοπύλες (ΟΤΕ +0,8%), ενώ πολύ ισχυρές πιέσεις είχαμε σε ΤΙΤΑΝ -9,2%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,5% και ΔΕΗ -4,3% ακολουθούμενες από τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -4%) με BOCHGR -3,9%, ΠΕΙΡ -4,8%, OPTIMA -3,4% και κυρίως ΕΥΡΩΒ -5,5%.

Υποχώρηση μεγαλύτερη του -1% σε CENER -1,8%, ΕΛΧΑ -5,3%, ΒΙΟ -1,4%, ΜΠΕΛΑ -1,6%, ΜΟΗ -2,5%, ΕΛΠΕ -3% και ΟΠΑΠ -3,4%.

Με αρκετές εναλλαγές προσήμων η METLEN -0.6% με χαμηλό ημέρας στα όρια της ετήσιας στήριξης (35,50) και με την υποστήριξη της έκθεσης της Eurobank Equities που κρατάει την σύσταση αγοράς χαμηλώνοντας κάπως την τιμή στόχο στα 56,20 θεωρώντας ότι οι τελευταίες ανακοινώσεις (profit warning) δεν επηρεάζουν την μεγάλη εικόνα για τον όμιλο υπολογίζοντας μικρή επίπτωση στα ebitda των 2026-27.

Μετρημένες οι μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης που ξεχώρισαν, με την ΕΧΑΕ +0,8%, ανοδικά και η CREDIA +0,7%, BYLOT +0,1% .

Στο κόκκινο η ΚΟΥΕΣ -1.6%, ΑΛΜΥ -4%, ACAG -4.4%, ΛΑΒΙ -2.2%, ΙΝΤΚΑ -2.4% στην μεσαία και ΙΝΛΙΦ -2.8% , ΠΕΡΦ -3%, QLCO -0.4% και ΥΚΝΟΤ -0.9% σε πολύμηνο χαμηλό.

Τα στοιχεία της Eurostat για το ΑΕΠ της ευρωζώνης ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για το Δ τρίμηνο (+0,3%) αλλά και τα προσωρινά στοιχεία έτους (+1,5%) με σοβαρές πάντως διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών, γεωγραφικών διαιρέσεων (Βορράς / Νότος, κα) και φάση οικονομικού κύκλου.

H εβδομαδιαία πτώση επηρέασε και την μηνιαία απόδοση (ΓΔ -1.1%) κυρίως εξαιτίας του γυρίσματος του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -2.6%) χωρίς πάντως να κινδυνεύουν οι αποδόσεις έτους που παραμένουν στην κορυφή μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών (ΓΔ +8% / ΔΤΡ +15%).

Από τεχνικής άποψης υπενθυμίζουμε ότι η μηνιαία στήριξη του ΓΔ περνάει από τα επίπεδα των 2275 μονάδων (σημερινό χαμηλό στις 2287) με την επισήμανση ότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν η χειρότερη από πλευράς απόδοσης από την εβδομάδα των δασμών Τραμπ (2-9/4/2025).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης