ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νιούσομ εναντίον Τραμπ: «Ο πιο καταστροφικός πρόεδρος στην ιστορία - Ποντάρει στην ηλιθιότητα»
Ειδήσεις
19:09 - 13 Φεβ 2026

Νιούσομ εναντίον Τραμπ: «Ο πιο καταστροφικός πρόεδρος στην ιστορία - Ποντάρει στην ηλιθιότητα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πιο καταστροφικό πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ».

«Ποτέ στην ιστορία της Αμερικής δεν υπήρξε πιο καταστροφικός πρόεδρος από τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου», τόνισε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον 19ο αιώνα» και «ποντάρει στην ηλιθιότητα» των πολιτών.

Ο Νιούσομ, ο οποίος βρίσκεται σταθερά απέναντι στον Τραμπ από την αρχή της δεύτερης θητείας του, χρησιμοποιεί τόσο δηλώσεις όσο και σαρκαστικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να τον κριτικάρει. Παράλληλα, ο Τραμπ απαντά με επιθέσεις κατά του κυβερνήτη, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε, να ανταγωνιστούμε και να κυριαρχήσουμε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να γυρίσει το χρόνο πίσω», είπε ο Νιούσομ, προσθέτοντας με έμφαση: «Ελπίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός. Θα έχει φύγει σε τρία χρόνια».

Κλιματική κρίση και πραγματικότητα πέρα από τα κόμματα

Ο κυβερνήτης τόνισε επίσης ότι η κλιματική κρίση πλήττει άμεσα τους Αμερικανούς, σημειώνοντας: «Οι άνθρωποι καίγονται, πνίγονται, ζεσταίνονται· βιώνουμε ταυτόχρονα ξηρασίες, πλημμύρες και πρωτοφανείς πυρκαγιές».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική πραγματικότητα, ο Νιούσομ επισήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι η Καλιφόρνια είναι μια μεγάλη Δημοκρατική πολιτεία, έχει περισσότερους Ρεπουμπλικάνους από πολλές άλλες ρεπουμπλικανικές πολιτείες. «Έχουμε ξεπεράσει προ πολλού τις κομματικές διαμάχες σε αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει ρεπουμπλικανικό θερμόμετρο, δεν υπάρχει δημοκρατικό θερμόμετρο. Υπάρχει μόνο η πραγματικότητα», κατέληξε.

Αυτό το ρεπορτάζ αποτυπώνει την ένταση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νιούσομ, αναδεικνύοντας τόσο τις πολιτικές διαφορές τους όσο και την ανησυχία για τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν σήμερα τις ΗΠΑ, όπως η κλιματική κρίση και η θεσμική σταθερότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ
Magazino

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα
Ειδήσεις

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες
Ειδήσεις

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας «Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας»

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/05/2026 - 17:12

General Tire Grabber: Το ελληνικό καλοκαίρι 2026 ξεκινά με off-road χαρακτήρα, χάρη στις 4 δυνατές προτάσεις

Εμπορεύματα
21/05/2026 - 17:09

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:03

Nvidia: Εκρηκτική άνοδος χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Έσοδα-ρεκόρ $81,6 δισ.

Ειδήσεις
21/05/2026 - 16:54

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους

Πολιτική
21/05/2026 - 16:52

Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ