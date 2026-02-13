Νιούσομ εναντίον Τραμπ: «Ο πιο καταστροφικός πρόεδρος στην ιστορία - Ποντάρει στην ηλιθιότητα»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πιο καταστροφικό πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ».

«Ποτέ στην ιστορία της Αμερικής δεν υπήρξε πιο καταστροφικός πρόεδρος από τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου», τόνισε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον 19ο αιώνα» και «ποντάρει στην ηλιθιότητα» των πολιτών.

Ο Νιούσομ, ο οποίος βρίσκεται σταθερά απέναντι στον Τραμπ από την αρχή της δεύτερης θητείας του, χρησιμοποιεί τόσο δηλώσεις όσο και σαρκαστικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να τον κριτικάρει. Παράλληλα, ο Τραμπ απαντά με επιθέσεις κατά του κυβερνήτη, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε, να ανταγωνιστούμε και να κυριαρχήσουμε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να γυρίσει το χρόνο πίσω», είπε ο Νιούσομ, προσθέτοντας με έμφαση: «Ελπίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός. Θα έχει φύγει σε τρία χρόνια».

Κλιματική κρίση και πραγματικότητα πέρα από τα κόμματα

Ο κυβερνήτης τόνισε επίσης ότι η κλιματική κρίση πλήττει άμεσα τους Αμερικανούς, σημειώνοντας: «Οι άνθρωποι καίγονται, πνίγονται, ζεσταίνονται· βιώνουμε ταυτόχρονα ξηρασίες, πλημμύρες και πρωτοφανείς πυρκαγιές».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική πραγματικότητα, ο Νιούσομ επισήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι η Καλιφόρνια είναι μια μεγάλη Δημοκρατική πολιτεία, έχει περισσότερους Ρεπουμπλικάνους από πολλές άλλες ρεπουμπλικανικές πολιτείες. «Έχουμε ξεπεράσει προ πολλού τις κομματικές διαμάχες σε αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει ρεπουμπλικανικό θερμόμετρο, δεν υπάρχει δημοκρατικό θερμόμετρο. Υπάρχει μόνο η πραγματικότητα», κατέληξε.

Αυτό το ρεπορτάζ αποτυπώνει την ένταση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νιούσομ, αναδεικνύοντας τόσο τις πολιτικές διαφορές τους όσο και την ανησυχία για τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν σήμερα τις ΗΠΑ, όπως η κλιματική κρίση και η θεσμική σταθερότητα.