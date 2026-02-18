Κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία: Χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε 1,2 εκατ. τραπεζικούς λογαριασμούς
19:41 - 18 Φεβ 2026

Κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία: Χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε 1,2 εκατ. τραπεζικούς λογαριασμούς

Reporter.gr Newsroom
Το Γαλλικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ένα σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας, αποκαλύπτοντας ότι χάκερ κατάφερε να εισέλθει σε εθνική βάση δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών και να δει πληροφορίες που αφορούν περίπου 1,2 εκατομμύρια λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τα τέλη Ιανουαρίου ένας άγνωστος δράστης χρησιμοποίησε κλεμμένα στοιχεία υπαλλήλου για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα.

Από αυτή την πρόσβαση μπόρεσε να δει τμήματα αρχείου που περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς που διατηρούνται σε τράπεζες της χώρας.

Ποια δεδομένα εκτέθηκαν

Το αρχείο περιείχε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως:

  • αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών
  • ονόματα κατόχων
  • διευθύνσεις κατοικίας
  • σε ορισμένες περιπτώσεις, φορολογικό αριθμό

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την έκταση της παραβίασης και τα πιθανά ρίσκα για τους πολίτες, ενώ εξετάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μελλοντικής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

